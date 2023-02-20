“Как помочь ребенку справиться с гневом?”

Детский семейный психолог
Сейчас многие дети могут чувствовать злость и гнев. Их привычная жизнь и детство прерывают звуки сирен. Также возможна разлука с родными из-за выезда за границу или службы родителей в армии. Еще есть много других стрессовых факторов, которые влияют на появление гнева у ребенка.
Детский психолог Светлана Ройз рассказала о злости и гневе у детей, а также, как с ними бороться.
— Злость всегда естественна, нормальна и правильна. Младенец уже рождается с возможностью выражать злость. Наша задача — научиться различать “здоровую” агрессивность и агрессивное токсическое поведение.
Злость — нормальная ответная реакция на нарушение границ.
Злость — нормальная ответная реакция на нарушение границ.
Агрессивность — это черта личности, болезненное состояние, постоянное восприятие мира как враждебного и постоянное атакующее поведение, — объясняет Светлана.
Она говорит, что злость и гнев мы нормализуем, особенно сейчас. Так можно снять напряжение. Затем можно постепенно возвращать возможность регулировки эмоций. Осознавать, на что именно реагируем и что помогает вернуть устойчивость.
— В течение “безопасного времени” нам важно наблюдать за ребенком и собой: наши действия в выражении агрессии — самозащитные или враждебные?
Правило, которому мы всегда учим детей: злиться можно, защищаться нужно, наносить вред себе и другим нельзя, — отмечает психолог.
Правило, которому мы всегда учим детей: злиться можно, защищаться нужно, наносить вред себе и другим нельзя, — отмечает психолог.
Светлана говорит, что агрессия дает энергию действиям. Она может быть даже “доброкачественной”. То есть, умение сказать: “Нет” или постоять за себя. Но есть и “злокачественная” агрессия — разрушительное поведение.
Света Ройз рассказывает о таких видах агрессии:
Также агрессия может быть: вербальной (слова, крики, дразнилки), тактильной (действия), экспрессивной (жесты, мимика, интонация).
Психолог говорит, что безопаснее проявлять эмоции. Если они “уходят в тень”, то это может стать симптомом. В мирное время, агрессия у детей могла бы возникать в следующих случаях:
Именно сейчас гнев — форма защитного поведения, — отмечает Светлана Ройз.
Именно сейчас гнев — форма защитного поведения, — отмечает Светлана Ройз.
— Младенцы и дети до двух лет реагируют вспышками злости и ярости на то, что не могут объяснить, попросить или добиться того, что для них важно. Не могут удовлетворить свою потребность.
Обнимая их, напоминаем себе, что эта агрессия направлена не на нас. Перечисляем, что, возможно, они хотят, угадываем их потребности. Так они учатся называть то, что им важно. Понимаем, что для малышей часто неудовлетворенная потребность — угроза выживания, — советует Светлана.
В этом случае малыши могут пробовать разные модели поведения. Они наблюдают за реакцией взрослых.
Когда маленький ребенок нас бьет, для него это часто игра. Нам важно останавливать руку, ножку, говорить: “Бить нельзя. Мне больно”.
Когда маленький ребенок нас бьет, для него это часто игра. Нам важно останавливать руку, ножку, говорить: “Бить нельзя. Мне больно”.
Если ребенок начинает бить себя, называем на имя его эмоцию: “Ты злишься из-за… Я бы тоже разозлился(-лась), если бы не могла, например, съесть то, что хочется. Злиться можно, а бить себя и других нет. Хочешь помахать вместе ручками, сожмем-разжмем кулачки”, — комментирует Светлана.
Психолог объясняет, что дети до пяти лет не могут регулировать эмоции и выдерживать двойные.
То есть, не могут одновременно радоваться победе другого, злиться на него, грустить из-за своего поражения.
То есть, не могут одновременно радоваться победе другого, злиться на него, грустить из-за своего поражения.
— У них в связке: гиппокамп (отвечает за длительную память) – миндалина (эмоциональная реакция) – гипоталамус (эндокринные реакции – всплеск гормонов) – поясная извилина (оценка и прогнозирование, просчет последствий) – лобные доли мозга (контроль, анализ) нет закрепленного опыта.
Они не могут осознать, что сейчас чувствуют, какие могут быть последствия поведения, как поступать правильно. С нашей помощью они учатся этому, — объясняет Светлана Ройз.
— Помним, что эмоцию не всегда можно трансформировать, отрегулировать, иногда очень важно ее освободить.
Но когда мы предлагаем кричать, топать, бить подушку после того как ребенок высвободил напряжение, у него может быть “инерция”. Он может выглядеть перевозбужденным. Нам нужны переходные действия, чтобы привести в стабильное состояние, — говорит психолог.
Светлана Ройз говорит, что нужно приучать ребенка и себя называть себя эмоцию. Определять ее, рисовать, где эмоция живет в теле (краснеют щеки, сжимаются кулаки и т.п.).
— Ребенок видит, как мы сами справимся с эмоцией, выбираемым поведением, как выдерживаем эмоцию. Ребенок постепенно учится понимать, что с ним происходит, видеть последствия, выбирать поведение. Учится не маскировать, подавлять, а выражать эмоцию приемлемым способом, — делится психолог.
Психолог говорит, что обращаться к специалисту нужно, если ребенок старше пяти лет осознанно мучает животных, вредит, делает больно. Также он не испытывает эмпатии, печали, вины, когда знает последствия своих действий.
Ребенок постоянно обвиняет другого в том, что он так ведет себя, постоянно говорит о том, что другие к нему относятся предвзято. Не считает, что его поведение агрессивно.
Также следует обратить внимание на то, что ребенок не проявляет злость, не позволяет при взрослых проявлять сильные эмоции. Также он может проявлять аутоагрессию (наказывать себя).
Надо представить, что вдохнули облако и выдохнуть его со звуком, можно с грозой и молнией. Можно открывать руки, показывая, какой размер облака мы вдыхаем.
На выдохе издаем звук и сдвигаем руки, уменьшаем размер облака, ладони в конце выдоха соединяются.
На выдохе издаем звук и сдвигаем руки, уменьшаем размер облака, ладони в конце выдоха соединяются.
Надо осторожно простукивать подушечками пальцев ладони или тело ребенка. Своими прикосновениями отыгрывать сначала мягкие, словно ребенка гладит солнышко и легкий ветер. Потом ветер усиливается, и начинается дождь — начинает идти быстрее и топать. Когда дождь усиливается, надо прикасаться сильнее, ливень — еще сильнее простукивать, гроза или ураган — сильнее, а также дуть и кричать.
Затем дождь стихает. Надо постепенно простукивать потише и медленнее. Закончить прекрасной погодой. Можно предложить, чтобы ребенок отыгрывал погоду шагами на месте — раскачивался, потом топал ножками, потом прыгал и кричал, потом улыбался и расслабленно покачивался, как при ясной погоде.
Часто злоба у детей появляется из-за тревоги. Сейчас оно может быть связано с тем, что родители находятся на фронте. Ранее мы рассказывали, как морально поддерживать детей военнослужащих.
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