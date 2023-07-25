“Нет”, которые разрушают жизнь. Памятка родителям: чего нельзя запрещать детям

Родители хотят вырастить своего малыша ответственным и дисциплинированным, уберечь его от всех опасностей мира. Здесь на помощь приходит один из родительских инструментов в воспитании — запреты.

Одно волшебное слово “нет” — и малыш не видит друга, который не нравится взрослым. Одно “нет”— и сын или дочь не надевают одежду, которая не подходит под стандарты. Одно “нет”— и ребенок послушно идет на кружок вязания вместо бокса и т.д.

Родители хотят лучшего, но некоторые “нет” могут разрушать изнутри. Какие запреты могут негативно отразиться на развитии и всей дальнейшей жизни ребенка, рассказали на платформе Здоровіші разом.

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Запреты, которые вредят здоровью

Дети нуждаются не в запретах, а в понимании ситуаций, собственного поведения и реакций других. И все же, иногда проще просто сказать волшебное слово “нет”. Вот подборка запретов, которые не стоит допускать в воспитании ребенка.

Выражение эмоций

Дети, как и взрослые, имеют право на выражение эмоций. Какой бы ни была ситуация, малыш может чувствовать злость, отчаяние или уныние.

Задание родителей — не ругать, а научить правильно проживать разные эмоции. К примеру, как помочь малышу прожить гнев, мы рассказали здесь.

Запрет на выражение эмоций может привести к угнетению психики и более серьезным проблемам в будущем.

Выбор друзей

Социальные отношения со сверстниками — важный этап развития. Ребенок учится познавать межличностные отношения и взаимодействовать с другими людьми.

Да, он имеет право выбирать друзей самостоятельно, определять комфортно ему в общении или нет, решать хороший человек или плохой.

Родителям нельзя вмешиваться в этот процесс и решать за ребенка, с кем ему общаться. Это может привести к социальной изоляции и ухудшению положения ребенка в школе среди сверстников.

Выбор хобби и занятий

Каждый имеет право иметь в жизни дело, которым можно заняться с удовольствием. Но каждый должен найти его самостоятельно.

Очень часто взрослые указывают пальцем, чем будет заниматься их ребенок. На самом деле он должен сделать это самостоятельно.

Если малыш выбрал хобби, в котором он хотел бы попробовать себя, родителям нельзя это запрещать. Этим можно подавить творчество и самовыражение своего ребенка.

Создание собственной идентичности

Все мы стремимся найти свое место в мире, но сначала каждый должен понять и познать себя. Один из аспектов этого объемного процесса — самовыражение и создание собственной идентичности.

Запрещая ребенку быть собой, можно вызвать проблемы с самоуважением и психическим здоровьем.

Родителям важно научить малышей экологически управлять своими эмоциями. Это не только поможет строить здоровые отношения с окружающими людьми, но и станет поддержкой здорового психологического состояния.

Вот подборка из пяти игр для развития эмоционального интеллекта, детали в материале.

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