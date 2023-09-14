Утрата родного человека даже для взрослых оказывается настоящим испытанием. А вот для детей это особенная трагедия. Поэтому программа психологической поддержки Kids UA поставила целью поддержать малышей погибших героев.

Недавно, с мая по сентябрь, 750 детей в возрасте от четырех до девяти лет получили помощь от разных специалистов в рамках проекта Kids UA. 363 участника программы — дети погибших героев.

Организаторами выступила ОО Можливості. Мотивація. Медіа, а бесплатное участие обеспечило правительство Германии.

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Специалисты работали по уникальной методике с детками военных, полицейских, представителей ГСЧС, ТРО, пограничников и волонтеров. Встречи с волшебным другом Морквинкой, за которой скрывались настоящие психологи, проводились дважды в неделю с использованием сюжетных игр и интерактивных задач.

Проект уникален, потому что детки общались не со взрослым, а с волшебным другом — Морквинкой, в формате звонков.

Но главным стало теплое общение и поддержка ментального здоровья, что, по данным организаторов, в 97% отзывов отметили положительное влияние проекта.

— Это уникальный опыт, и Платон всегда очень ждал каждый звонок, налепил морковок из пластилина, спал с ними. Был просто счастлив! — пишет мама четырехлетнего Платона Елена.

Глеб в восторге от игрушки, и не позволяет называть это игрушкой, говорит, что это символ его дружбы с морковкой. Не поверил, что это был последний звонок, — делится мама семилетнего Глеба Виктория.

— Назару очень понравились занятия с Морквинкой. Сказал, что будет очень скучать. Теперь всюду носит с собой игрушку! — добавляет мама пятилетнего Назара Наталья.

Общались с Морквинкой. Как уникальный проект помогает деткам поддерживать ментальное здоровье / 4 Фотографии

Цель проекта — смягчить негативные психологические последствия войны и научить детей фокусироваться на позитивном, а также объединиться с близкими взрослыми.

Команда Kids UA стремится к счастливому будущему для маленьких украинцев, поэтому заботится о сохранении в сердцах малышей веры в чудеса, добро и любовь!

Родители хотят вырастить своего малыша ответственным и дисциплинированным, уберечь его от всех опасностей мира. Здесь на помощь приходит один из родительских инструментов в воспитании — запреты. Родители хотят лучшего, но некоторые “нет” могут разрушать изнутри. Читай, какие запреты могут негативно отразиться на развитии ребенка.

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