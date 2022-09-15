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Щоб завжди було цікаво та без втоми — коли віддавати дитину на гурток та як правильно його обрати

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Вересня 2022, 18:00
Коли треба віддавати дитину на гурток та як його обрати
Фото: Pexels

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Щоб завжди було цікаво та без втоми — коли віддавати дитину на гурток та як правильно його обрати
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