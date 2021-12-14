Дитина втомлюється? Можливо, час скоротити список її гуртків

Мами завжди люблять хвалитися своєю дитиною: “А мій вже читати вміє”, “а мій перше місце на змаганнях посів”, “а моя три мови знає” тощо.

Щоб діти були талановитими й розвинутими, батьки віддають їх на безліч гуртків і секцій, починаючи від малювання і закінчуючи фігурним катанням.

Але все, що занадто, то не здраво — варто пам’ятати цю просту істину. Дитяча психологиня Світлана Стрига на своїй сторінці в Instagram розповіла, як не перевантажити дитину різними гуртками та чому це може бути шкідливо для малечі.

Перше, що ви маєте робити, — це ніколи не порівнювати дитину із самим собою чи оточенням.

— Якщо ви у п’ять років уже вміли грати на гітарі, розмовляли кількома мовами й танцювали танці африканських племен — це зовсім не означає, що ваша дитина також це зможе.

Ваша дитина може швидше втомлюватися та повільніше сприймати новий матеріал. Завжди треба враховувати її особливості, — розповідає психологиня.

Ольга каже, що не варто змушувати дитину робити щось силоміць, треба поважати її інтереси.

Якщо дитина каже, що їй зовсім не подобається малювання і вона з великим задоволенням гратиме у футбол, прислухайтесь до неї.

Не намагайтеся втілити у дитині все те, що не зуміли самі. Якщо ви мріяли, що син стане визначним конструктором, а донька — тенісисткою, зовсім не обов’язково, що ваші інтереси збігатимуться. Можливо, дитина має інші таланти.

— Також треба залишати дитині вільний час. Діти, як і дорослі, потребують відпочинку. Нехай дитина сама вирішить, що вона більше хоче робити — піти погуляти чи пограти у гру, — радить експертка.

Дитяча психологиня також зазначає, що треба бути уважними до своєї дитини, дізнаватися про її бажання та інтереси.

Якщо ви помічаєте, що ваше чадо надто втомлюється, варто зменшити навантаження та сконцентруватися на одному гуртку замість двох чи трьох.

Також дитину треба не тільки навантажувати гуртками, а приділяти їй свій час. Якщо хочете, щоб вона чогось навчилася, спробуйте навчити її самостійно. Нагадаємо, що раніше Дмитро Карпачов розповів, як правильно проводити час із дитиною.