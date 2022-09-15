Чтобы всегда было интересно и без усталости — когда отдавать ребенка на кружок и как правильно его выбрать

Наверное, каждая мама хочет, чтобы ее ребенок был успешным и талантливым. Поэтому детей отдают на разнообразные кружки, чтобы научить разным навыкам и найти хобби, которое будет по душе малышу.

Часто родители перегружают ребенка кружками или отдают слишком рано. Вікна поговорили с детским нейропсихологом Дмитрием Вакуленко и психологом Олегом Следем, чтобы узнать, когда стоит отдавать ребенка на кружок, как его выбрать, чтобы избежать перегрузки.

Когда можно отдавать ребенка на кружок

Дмитрий Вакуленко отмечает, что кружок — это групповая активность без контакта с родителями. Занятия проводят специалисты, а дети работают над заданием и общаются друг с другом. Поэтому такая активность, с точки зрения развития ребенка, актуальна от трех лет.

Дети должны социализироваться, коммуницировать, учиться работать в команде или по рекомендациям преподавателя, проводящего занятия. Именно поэтому дети идут в детский садик от трех лет.

— До этого периода ребенок нуждается в коммуникации с родителями, законными представителями или близкими людьми. До трех лет он может общаться с другими детьми, они могут играть и в два года, но это не системно.

В три года ребенок уже сепарируется от родителей. Формируется собственное “я”, его желания и мнения отдельно от родителей. Таким образом, он может работать в кружках с другими детьми, грубо говоря, работать в команде, — объясняет детский нейропсихолог.

Олег Следь говорит, что родители должны определить для себя, что такое кружок. Например, изучение английского языка, потому что мама не может учить этому, или развивательно-развлекательный кружок. Обязательно нужно, чтобы ребенку было интересно и он проводил время с пользой.

Как выбрать кружок для ребенка

Дмитрий Вакуленко советует не забывать, что каждый ребенок уникален и требует индивидуального подхода.

Детям дошкольного возраста не столь важна какая-нибудь профильная деятельность, я бы советовал обогащать ребенка разнообразным опытом. Важно сочетать мелкую и большую моторику, — подчеркивает он.

По его словам, нагрузка ребенка должна быть не столько академическими навыками, сколько моторными. Или же нужно их совмещать.

Когда ребенок идет в школу, больше нагрузки может быть на академическую сферу.

Олег Следь говорит, что в этот период нужно приучать ребенка к режиму.

С шести лет и до подросткового возраста ребенка можно отдавать на кружки, которые развивают трудолюбие и учат организовывать свое время, — советует психолог.

Оба эксперта считают, что с подросткового возраста нужно учитывать желания ребенка.

В дошкольном возрасте родители могут выбрать кружок, опираясь на свои наблюдения: чем ребенку нравится заниматься, что он делает в свободное время, что ему лучше удается, а какие навыки нужно улучшить. Затем делать выводы и выбирать для него кружок, чтобы малышу было действительно интересно.

Как не перегрузить ребенка кружками

— Есть статистика, что до 20% детей, которые сейчас учатся в обычных школах, имеют те или иные особенности развития зон мозга, которые отвечают за их уровень активности. Поэтому некоторые дети могут быть более активными, другие — менее.

Именно поэтому кто-то может не справляться с академической программой, а для кого-то будет мало и четырех кружков, — объясняет детский нейропсихолог, добавляя, что этот ресурс можно развивать.

Он советует провести достаточно простой тест-наблюдение, чтобы узнать, устает ли ребенок.

В выходной день, свободный от кружков и школы, предложи семейную активность, например, пойти в кино или погулять в парке. Если ребенок с радостью согласится, значит, у него есть силы и ресурс. Если он говорит: “Может, мы останемся дома?” или “Можно я просто посижу в своей комнате”, значит устает. Тогда следует обратить внимание на его нагрузку.

Дмитрий советует строить хорошую коммуникацию с ребенком, тогда он будет сам делиться своими трудностями или усталостью, идти на контакт и говорить, что ему лишнее. В другом случае он будет бояться признаваться родителям в чем-то.

— Надо наблюдать за ребенком и быть в контакте с ним. Важно не давить. Например, не спрашивать: “Тебе нравится футбол? Мы заплатили за год обучения и купили дорогую форму”. Тогда рушится коммуникация, ведь ребенок чувствует себя виноватым и не хочет огорчить родителей, — объясняет Вакуленко.

Что делать, если ребенок часто меняет кружки

Олег Следь говорит: это может быть нормально, если дети в дошкольном возрасте меняют кружки или свое отношение к одному виду занятий. Ведь они только узнают все для себя. Главное, чтобы родители не упрекали: “Ты же сказал(-а), что ты больше не хочешь ходить на тот кружок”.

— Если подросток часто меняет интересы, он может находиться в поисках себя. Это не означает, что он непостоянный и неорганизованный. Лучше, чтобы человек нашел себя в подростковом возрасте, чем в 40 лет, — объясняет Олег.

Дмитрий советует наблюдать за ребенком и всегда спрашивать об изменении его предпочтений. Некоторые дети могут ярко увлекаться каким-либо делом, а затем потерять к нему интерес.

— Надо всегда спрашивать, почему ребенку не понравилось на кружке. Причины могут быть разные, например, не сложившаяся с кем-либо коммуникация, с другими детьми или тренером.

И если нет хороших отношений с родителями, ответ будет: “Просто стало неинтересно”.

Вторая причина — на кружке ребенок все умел, его уровень навыков был достаточным, чтобы быстро все успевать. Далее нагрузка развивается, идут более сложные задачи, требующие большего ресурса. Так что у ребенка возникают сложности, и кружок перестает быть интересным, — рассказывает Вакуленко.

А чтобы построить хорошую коммуникацию со своим ребенком, нужно дать ему понять, что ты достаточно включен(-а) в его проблемы. Представь себя на месте ребенка и что он чувствует. Такие отношения помогут решать проблемы до того, как они станут катастрофой.

Что делать, если не хватает средств на кружок

Иногда бывает так, что дети хотят заниматься тем, на что у родителей не хватает ресурса. Ведь занятие требует дорогой формы или поездок за город, или высокой месячной платы. В таком случае детский нейропсихолог советует поговорить с ребенком и попытаться понять истинные желания посещать определенную секцию.

— Мы должны ему объяснить: есть точка А — это твои желания, точка Б — научиться владеть какими-то навыками, промежуточная точка между ними — кружок.

Что же хочет ребенок? Посещать конкретный кружок или просто овладеть навыками? — говорит Вакуленко.

Ведь часто бывает такое, что ребенок хочет ходить на определенную секцию, потому что там его друг или подруга или ему нравится тренер, или это означает престиж среди друзей.

Если ребенок хочет именно овладеть навыками, то это можно сделать другими способами или другими кружками. Если причина в друзьях, нужно думать, как ребенок еще может провести с ними время.

Если же ребенок хочет ходить на конкретный кружок, потому что это престижно, то думать, как заменить эту потребность. Возможно, договориться с руководством о скидке в обмен на услуги, например, качественную рекламу.

Также эксперт советует сходить на бесплатные пробные занятия, чтобы ребенок понял, действительно ли ему нравится, а потом уже искать способы решения проблемы.

Если ты видишь, что твой ребенок устает, подумай о том, чтобы уменьшить количество его занятий. Ранее мы рассказывали о детских кружках без перегрузки.

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