Звільни дитину від стресу та тривоги перед невідомим! Книжки, які допоможуть підготуватися до першого класу

Наближається вересень, а тому батьки першачків активно починають готуватися до цього нового періоду життя їхньої малечі — обирають форму й наплічники, зошити й пенали.

Проте не варто забувати й про моральну підготовку. Вікна разом з видавництвом Vivat зібрали видання, які допоможуть зорієнтуватися в тому, чи дорослі та діти готові до першого класу і на що звернути увагу, коли розпочнеться навчання.

Перед майбутніми першокласниками завжди стоїть невідомість. Вона вабить новими враженнями, але водночас може лякати. Адже малеча не знає, що її чекає у школі, хто буде поруч та куди подінуться батьки. Крім того, лякає думка: а що як не все одразу буде вдаватись.

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Відповісти на усі важливі питання та підготуватися може нова книга дитячої та сімейної психологині Світлани Ройз, яка вже допомогла тисячам дітей ат батькам упоратися з тривогою та бентегою перед початком шкільного життя.

Ця книга — це водночас гра, тренінг і психотерапевтичний практикум, за допомогою яких дорослі зможуть оцінити, чи готова дитина до школи. Кожна сторінка є й тестом, й інструментом у підготовці.

А майбутні першачки, “відвідавши” школу разом із головною героїнею Софією, дізнаються, що там на них чекає. Така книга-гра допоможе адаптуватися в цілковито нових умовах з мінімумом стресу.

Ця ґрунтовна і цікава збірка допоможе якісно підготуватися до школи та перевірити, що має знати та вміти майбутній школярик. Крім того, Книжка майбутніх школярів відповідає програмі Нової Української Школи.

Всередині неї — згруповані за темами завдання, за допомогою яких можна буде легко визначити прогалини у підготовці дитини до школи та швидко їх надолужити. Зокрема можна розібратись у математиці, логіці, читанні, письмі, артикуляції, мовленні та інших відомостях про світ.

Головне — не забувати хвалити майбутніх першокласників за успіхи та досягнення.

Часто навчання у нас асоціюється з неабияким стресом. І це стосується не лише дітей, але і їхніх батьків. Та примус вчити щось нове не дасть бажаного результату та не подарує дитині любов до навчального процесу.

Тому Тетяна Бондар у своїй книзі поділилась чіткими алгоритмами, за допомогою яких малеча зможе поліпшити пам’ять, читання, навички роботи з інформацією, краще орієнтуватиметься в тайм-менеджменті та вмітиме себе заспокоїти у складних ситуаціях.

Також у книзі можна знайти інформацію про речі, які заважають дитині навчатись, а також про те, як мотивувати її та вчитись самостійності.

Що може заважати дитині навчатись, як не брак вмінь зосереджуватись? Принаймні у цьому впевнена французька викладачка Барбара Арройо, тому поділилась способами, які допоможуть малечі зрозуміти, як домагатися успіху, зосереджуватися на досягненні мети, контролювати тіло й емоції, а також ліпше запам’ятовувати нову інформацію. Саме ці навички стануть у пригоді під час навчання.

У книзі можна знайти тести, прості вправи та ігри, які дають дітям краще зрозуміти себе та натренувати мозок, щоб легше було впоратись зі шкільними завданнями та не забувати при цьому відпочивати.

Перші кроки на шляху навчання — це завжди вихід із зони комфорту, тому важливо формувати у дітей навички адаптивності, тобто здатності швидко підлаштовуватися, розуміти й приймати нові умови, уміти коригувати свої дії за нових обставин.

Крім того, таке вміння нерозривно пов’язане з гнучкістю мислення, стресостійкістю, вмінням приймати нове. А це точно знадобиться й у подальшому житті.

Навчитись адаптивності та зрозуміти, як взагалі відбувається цей процес, можна завдяки книжці Наталії Чуб. До того ж вона розкриває ще й питання, що впливає на самооцінку дитини та як допомогти їй прийняти нову реальність.

Це книжка не тільки про школу, вона підкаже, як правильно говорити з дитиною, яка проживає втрату, розлучення батьків, переїзд, страхи, пов’язані з війною.

Не знаєш, що потрібно малечі у першому класі? Тоді читай, що покласти дитині у рюкзак.

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