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Попри 70 днів у полоні не втратив віри в Бога та Україну. Історія капелана, що рятував військових зі Зміїного

Назар Бурхан 10 Серпня 2022, 22:00
Капелан Василь Вирозуб: історія про російський полон

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Попри 70 днів у полоні не втратив віри в Бога та Україну. Історія капелана, що рятував військових зі Зміїного

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