Скільки танків залишилося в Росії у 2025: приблизні підрахунки та потенційні можливості

Українців хвилює питання, наскільки широкою є обороноздатність Росії, адже від цього залежить тривалість війни. Аналітики намагаються підрахувати, скільки в Росії залишилося танків, та точної інформації не знає ніхто, адже ворог постійно нарощує виробництво зброї.

OSINT-дослідники та військові експерти постійно намагаються вирахувати здатність РФ швидко виготовляти нові танки та ремонтувати старі. На основі цієї інформації спробуємо підрахувати, скільки танків має Росія у 2025.

Скільки танків залишилось в Росії 2025: останні дані аналітиків

Аналітичний центр Resurgam та команда OSINT-спільноти Військовий Віщун провели власне дослідження на цю тему у 2025 році. Під час підрахунку довелося враховувати й так званий металобрухт, адже знімки з баз зберігання показали, що старі танки реставрують для залучення у бойові дії.

Вперше за три роки знімки зафіксували активність на цих базах. Тому навіть пусті “корпуси” порахували як окремі одиниці техніки.

Підрахунок танків на базах зберігання за знімками на лютий 2025 показує, що від 2022 року з баз зберігання відкритого типу зняли 2069 танків різних типів. Ще до 2000 танків зберігали в ангарах.

Дослідники стверджують, що загалом з 2022 по 2025 рік Росія розконсервувала понад 4000 танків різних типів, що становить 54% від загальної кількості придатних до відновлення.

Проте темпи зняття танків з баз зберігання значно впали. До 2024 року Росія щорічно знімала тисячі одиниць, а от з лютого 2024 по лютий 2025 кількість знятих із відкритого зберігання танків становила лише 342 одиниці.

При цьому 3463 перебуває на основних базах зберігання, з чого можна зробити висновок про вичерпання танків, придатних до легкого відновлення. Тим часом бронетанковим заводам потрібно все більше часу на відновлення одиниці.

На майданчиках бронетанкових заводів станом на лютий 2025 року було 1253 танки. А разом на базах зберігання та бронетанкових ремонтних заводах було близько 4716 танків.

Але більшу частину з них не відновлюватимуть, а використають як донор запчастин для відновлення та обслуговування вже наявних танків.

— Загалом, наша оцінка така, що близько 1200 танків ще можуть бути саме відновлені зі зберігання швидше, ніж вироблені з нуля. Решта за часом буде еквівалентна виробництву одиниці з нуля, що катастрофічно вплине на заміщення втрат, — йдеться у дослідженні.

Скільки танків має Росія у 2025: думка військового експерта

Колишній речник Генштаба ЗСУ та військовий експерт Владислав Селезньов розповів для ТСН, що відновленню не підлягають ті танки, у яких зірвало башту та деформувався корпус через детонацію боєкомплекту.

Щодо запасів танків РФ, він зазначив, танки, які потребували невеликих вкладень, ворог вже використав.

— Зараз у росіян на базах залишилась техніка, яка потребує тривалого ремонту та серйозних фінансових вкладень.

У серпні 2024 року відкриті джерела стверджували, що у росіян є близько 3500 боєздатних танків та близько 2500 на складах.

— Зараз росіяни втрачають близько 3-5 танків на добу не тому, що наші гармаші стали не такими вправними, а тому, що ворог став менше їх використовувати.

Нині для швидкості та маневровості окупанти використовують автомобільну та перероблену автомобільну техніку. Але, додав експерт, Росія може відновлювати 300-350 танків на місяць, використовуючи як ресурс зі складів, так і ресурс ремонтних бригад.

Селезньов певен, що з урахуванням такого рівня втрат у 2025 році склади та центри зберігання можуть бути суттєво зменшені. Але не варто виключати, що на фронті можуть опинитися танки з КНДР.

— Росіяни досить впевнено будуть себе почувати протягом цього року. Говорити, що до жовтня будуть вихолощені всі їхні запаси не варто. Зараз ми бачимо, що кількість знищених ворожих танків набагато менше, ніж торік, — говорить Владислав Селезньов.

Він припускає, що до кінця року ресурс значно зменшиться, але не варто сподіватися, що ця цифра дійде до нуля.

— Росіяни спромоглись організувати такий спосіб оборонного промислового комплексу, завдяки якому частково компенсують рівень втрат.

