Сколько танков осталось у России в 2025: приблизительные подсчеты и потенциальные возможности

Украинцев волнует вопрос, насколько широка обороноспособность России, ведь от этого зависит продолжительность войны. Аналитики пытаются подсчитать, сколько у России осталось танков, но точной информации не знает никто, ведь враг постоянно наращивает производство оружия.

OSINT-исследователи и военные эксперты постоянно пытаются вычислить способность РФ быстро производить новые танки и ремонтировать старые. На основе этой информации попытаемся подсчитать, сколько танков имеет Россия в 2025 году.

Сколько танков осталось в России 2025: последние данные аналитиков

Аналитический центр Resurgam и команда OSINT-сообщества Військовий Віщун провели собственное исследование на эту тему в 2025 году. При подсчете пришлось учитывать и так называемый металлолом, ведь снимки с баз хранения показали, что старые танки реставрируют для вовлечения в боевые действия.

Впервые через три года снимки зафиксировали активность на этих базах. Поэтому даже пустые “корпуса” сочли как отдельные единицы техники.

Подсчет танков на базах хранения по снимкам на февраль 2025 года показывает, что с 2022 года с баз хранения открытого типа сняли 2069 танков разных типов. Еще до 2000 танков хранили в ангарах.

Исследователи утверждают, что в общей сложности с 2022 по 2025 год Россия расконсервировала более 4000 танков разных типов, что составляет 54% от общего количества пригодных к восстановлению.

Однако темпы снятия танков с баз хранения значительно упали. До 2024 года Россия ежегодно снимала тысячи единиц, а вот с февраля 2024 по февраль 2025 года количество снятых с открытого хранения танков составляло всего 342 единицы.

При этом 3463 находится на основных базах хранения, из чего можно заключить об исчерпании танков, пригодных к легкому восстановлению. Тем временем бронетанковым заводам нужно все больше времени на восстановление единицы.

На площадках бронетанковых заводов по состоянию на февраль 2025 года было 1253 танка. А вместе на базах хранения и бронетанковых ремонтных заводах было около 4716 танков.

Но большую часть из них не будут восстанавливать, а используют в качестве донора запчастей для восстановления и обслуживания уже имеющихся танков.

— В общем, наша оценка такова, что около 1200 танков еще могут быть восстановлены с хранения быстрее, чем произведенные с нуля. Остальные по времени будут эквивалентны производству единицы с нуля, что катастрофически повлияет на замещение потерь, — говорится в исследовании.

Сколько танков имеет Россия в 2025: мнение военного эксперта

Бывший спикер Генштаба ВСУ и военный эксперт Владислав Селезнев рассказал для ТСН, что восстановлению не подлежат те танки, в которых сорвало башню и деформировался корпус из-за детонации боекомплекта.

Относительно запасов танков РФ, он отметил, что танки, нуждавшиеся в небольших вложениях, враг уже использовал.

— Сейчас у россиян на базах осталась техника, которая требует длительного ремонта и серьезных финансовых вложений.

В августе 2024 года открытые источники утверждали, что у россиян есть около 3500 боеспособных танков и около 2500 на складах.

— Сейчас россияне теряют около 3-5 танков в сутки не потому, что наши пушкари стали не такими ловкими, а потому, что враг стал меньше их использовать.

В настоящее время для скорости и манёвренности оккупанты используют автомобильную и переработанную автомобильную технику. Но, добавил эксперт, Россия может восстанавливать 300-350 танков в месяц, используя как ресурс со складов, так и ресурс ремонтных бригад.

Селезнев уверен, что с учетом такого уровня потерь в 2025 году склады и центры хранения могут быть существенно уменьшены. Но не следует исключать, что на фронте могут оказаться танки из КНДР.

— Россияне достаточно уверенно будут себя чувствовать в этом году. Говорить, что до октября будут выхолощены все их запасы не стоит. Сейчас мы видим, что количество уничтоженных вражеских танков гораздо меньше, чем в прошлом, — говорит Владислав Селезнев.

Он предполагает, что к концу года ресурс значительно снизится, но не стоит надеяться, что эта цифра дойдет до нуля.

— Россияне смогли организовать такой способ оборонного промышленного комплекса, благодаря которому частично компенсируют уровень потерь.

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