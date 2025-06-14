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Сколько танков осталось у России в 2025: приблизительные подсчеты и потенциальные возможности

Ирина Танасийчук, журналист сайта 14 июня 2025, 17:30
сколько танков у россии
Фото Unsplash

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