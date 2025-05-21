Бронетехника в прошлом: как оптоволокно изменило ход войны в Курской области

Хотя по словам командования ВСУ Курская операция достигла своих целей, теперь бои ведутся на границе Сумской области. Бои на российских территориях тоже продолжаются.

DW Ukraine побеседовали с военными, которые воюют в Курской области, чтобы узнать их мнение об амбициозной операции Вооруженных сил в РФ.

Курская операция: как развиваются события на территории РФ сейчас

23-летний артиллерист Илья получил ранения от FPV-дрона. Он говорит, что россияне постоянно пытаются наступать.

— Когда в Курске были корейцы, они лезли прямо массово, толпой. Кассетами накрывали по 40-50 человек сразу. Россияне идут единично сейчас.

Если штурмы, то мотоциклы, всевозможные легковые автомобили. А так они скапливаются в лесах, в посадках вдоль линии фронта. Ходят группами по два-три 30 человек и лезут.

Военные говорят, что постепенный уход ВСУ из Курской области был неизбежен. Враг отрезал украинских военных по флангам.

С сентября и октября армия РФ постепенно отвоевывала утраченные земли в Курской области. Зимой давление на украинские позиции усилилось, поэтому с Покровского направления отправили 47 бригаду Магура.

— Сразу споткнулись с несколькими трудностями: проблемы со связью, интернетом, проблемы в плане разведки и трансляции. И самое главное — это далекое расстояние, когда нужно было завести личный состав, — говорит командир механизированного батальона бригады Дмитрий Евтушенко.

Сложная логистика — ключевая проблема в Курской области, о которой говорят большинство военных. Кое-где бойцам в снаряжении приходилось преодолевать 15-20 км пешком. Разведчик Максим занимается поиском маршрутов для мер и выходов с позиций. Однако, по его словам, со временем это ставало сложнее.

Россия подготовила беспилотные экипажи, перебивавшие любую логистику. Впоследствии добавились дроны на оптоволокне, летающие почти постоянно. На исходе ВСУ споткнулись с тем, что раненый личный состав очень тяжело было вывести.

— Это либо пешая эвакуация на огромные расстояния, либо ожидание благоприятных погодных условий. А благоприятные погодные условия — это туман или дождь. В других погодных условиях, или даже во время суток, день или ночь, почти невозможно было заехать без потери техники или личного состава.

Как дроны на оптоволокне изменили положение

Воевавшие под Курском бойцы говорят, что с господством в небе дронов бронетехника отошла на второй план. Поэтому военные делают акцент на манёвренности, а не броне. Чем меньше габариты, тем больше вероятность уцелеть.

Новейшие беспилотники на оптоволокне стали одним из решающих факторов в Курской области. Россияне сделали ставку именно на них, поэтому у них было больше времени наладить производство и совершить тестовые полеты.

— Насколько мне известно, и у нас есть в Украине дроны, которые летают на оптоволокне на 25-30 км, то есть мы уже догоняем их в этом вопросе, — успокаивает командир взвода обслуживания и ремонта беспилотных комплексов 117-й бригады ОБРТРО Михаил.

Но техника не единственный фактор, повлиявший на ситуацию в Курской области. Войска РФ, которых солдатами усилила Северная Корея, преобладали в количестве. На одну зону ВСУ отправляли пятерых военных, в то же время враг мог прислать втрое больше.

— Наши ребята будут держать оборону стойко: день, два, три, неделя. Но, к сожалению, мы не можем их так быстро поменять, как россияне. Потому что логистика тоже то, о чем я говорил раньше. Маршруты под постоянным враждебным контролем, — объясняет разведчик Максим.

Был ли смысл в Курской операции

Командир Дмитрий Евтушенко убежден, что Украине нужно беречь свой личный состав.

Потеря территории — это проблема, но если это потеря российской территории, то не столь велика, добавляет он.

— Я не говорю, что нужно тотально отступать или менять позиции. Нужно это делать обдуманно и, главное, подготовлено, чтобы уход или перемещение осуществлялось на подготовленные рубежи своевременно и по команде.

По данным аналитиков и открытых источников, сейчас ВСУ совершают точечные прорывы на границе с Курской и Белгородской областями. В то же время, россияне накапливают войска на границе с Сумской областью и тоже прощупывают слабые места.

Однако кардинальных прорывов фронта пока нет, а о захвате Сум даже речь не идет. По мнению военных, в Курской области ВСУ удалось оттянуть на себя российские силы по другим направлениям. В то же время, создать буферную зону на российской территории, считают военные, невозможно. Граница между Украиной и РФ слишком протяженная для этого.

Между тем, Россия привлекла 640 тысяч военных для войны на истощение, сообщил ранее главком Сырский.

Фото: 47 отдельная механизированная бригада

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