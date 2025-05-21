Бронетехника в прошлом: как оптоволокно изменило ход войны в Курской области

Хотя по словам командования ВСУ Курская операция достигла своих целей, теперь бои ведутся на границе Сумской области. Бои на российских территориях тоже продолжаются. DW Ukraine побеседовали с военными, которые воюют в Курской области, чтобы узнать их мнение об амбициозной операции Вооруженных сил в РФ. Курская операция: как развиваются события на территории РФ сейчас 23-летний артиллерист Илья получил ранения от FPV-дрона. Он говорит, что россияне постоянно пытаются наступать.— Когда в Курске были корейцы, они лезли прямо массово, толпой. Кассетами накрывали по 40-50 человек сразу. Россияне идут единично сейчас. Если штурмы, то мотоциклы, всевозможные легковые автомобили. А так они скапливаются в лесах, в посадках вдоль линии фронта. Ходят группами по два-три 30 человек и лезут. Военные говорят, что постепенный уход ВСУ из Курской области был неизбежен. Враг отрезал украинских военных по флангам. С сентября и октября армия РФ постепенно отвоевывала утраченные земли в Курской области. Зимой давление на украинские позиции усилилось, поэтому с Покровского направления отправили 47 бригаду Магура. — Сразу споткнулись с несколькими трудностями: проблемы со связью, интернетом, проблемы в плане разведки и трансляции. И самое главное — это далекое расстояние, когда нужно было завести личный состав, — говорит командир механизированного батальона бригады Дмитрий Евтушенко. Сложная логистика — ключевая проблема в Курской области, о которой говорят большинство военных. Кое-где бойцам в снаряжении приходилось преодолевать 15-20 км пешком. Разведчик Максим занимается поиском маршрутов для мер и выходов с позиций. Однако, по его словам, со временем это ставало сложнее. Россия подготовила беспилотные экипажи, перебивавшие любую логистику. Впоследствии добавились дроны на оптоволокне, летающие почти постоянно. На исходе ВСУ споткнулись с тем, что раненый личный состав очень тяжело было вывести. — Это либо пешая эвакуация на огромные расстояния, либо ожидание благоприятных погодных условий. А благоприятные погодные условия — это туман или дождь. В других погодных условиях, или даже во время суток, день или ночь, почти невозможно было заехать без потери техники или личного состава. Читать по теме По-серому и в темноте… Медики бригады Рубеж о стратегии эвакуации бойцов Как боевые медики бригады Рубеж отвоевывают жизнь у дронов и КАБов. Как дроны на оптоволокне изменили положение Воевавшие под Курском бойцы говорят, что с господством в небе дронов бронетехника отошла на второй план. Поэтому военные делают акцент на манёвренности, а не броне. Чем меньше габариты, тем больше вероятность уцелеть. Новейшие беспилотники на оптоволокне стали одним из решающих факторов в Курской области. Россияне сделали ставку именно на них, поэтому у них было больше времени наладить производство и совершить тестовые полеты. — Насколько мне известно, и у нас есть в Украине дроны, которые летают на оптоволокне на 25-30 км, то есть мы уже догоняем их в этом вопросе, — успокаивает командир взвода обслуживания и ремонта беспилотных комплексов 117-й бригады ОБРТРО Михаил. Но техника не единственный фактор, повлиявший на ситуацию в Курской области. Войска РФ, которых солдатами усилила Северная Корея, преобладали в количестве. На одну зону ВСУ отправляли пятерых военных, в то же время враг мог прислать втрое больше. — Наши ребята будут держать оборону стойко: день, два, три, неделя. Но, к сожалению, мы не можем их так быстро поменять, как россияне. Потому что логистика тоже то, о чем я говорил раньше. Маршруты под постоянным враждебным контролем, — объясняет разведчик Максим. Читать по теме На высоте…2 метров! Как дроны на оптоволокне меняют бои прямо сейчас Как работают дроны на оптоволокне и действительно ли это — решение проблемы на фронте? Был ли смысл в Курской операции Командир Дмитрий Евтушенко убежден, что Украине нужно беречь свой личный состав. Потеря территории — это проблема, но если это потеря российской территории, то не столь велика, добавляет он. — Я не говорю, что нужно тотально отступать или менять позиции. Нужно это делать обдуманно и, главное, подготовлено, чтобы уход или перемещение осуществлялось на подготовленные рубежи своевременно и по команде. По данным аналитиков и открытых источников, сейчас ВСУ совершают точечные прорывы на границе с Курской и Белгородской областями. В то же время, россияне накапливают войска на границе с Сумской областью и тоже прощупывают слабые места. Однако кардинальных прорывов фронта пока нет, а о захвате Сум даже речь не идет. По мнению военных, в Курской области ВСУ удалось оттянуть на себя российские силы по другим направлениям. В то же время, создать буферную зону на российской территории, считают военные, невозможно. Граница между Украиной и РФ слишком протяженная для этого. Между тем, Россия привлекла 640 тысяч военных для войны на истощение, сообщил ранее главком Сырский. Фото: 47 отдельная механизированная бригада А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Курск, Россия Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter