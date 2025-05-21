Украина

Бронетехника в прошлом: как оптоволокно изменило ход войны в Курской области

Ирина Танасийчук, журналист сайта 21 мая 2025, 22:00
дрон Вампир
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Вампир в небе! Как тяжелый украинский дрон пугает оккупантов

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