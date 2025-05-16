Война в Украине

Война на истощение: РФ привлекла 640 тысяч военных — Сырский

Ирина Танасийчук, журналист сайта 16 мая 2025, 09:45
Война на истощение: РФ привлекла 640 тысяч военных — Сырский
Фото Генеральный штаб ВСУ
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