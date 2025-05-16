Война на истощение: РФ привлекла 640 тысяч военных — Сырский

Во время видеоконференции заседание Совета Украина-НАТО главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский рассказал об оперативной ситуации в Украине. В частности, он сообщил, какова протяженность фронта и сколько военных РФ воюет на территории Украины.

Сырский о численности армии РФ на фронте

Главком отметил, что сейчас активные боевые действия продолжаются на участке фронта протяженностью около 1100 км. Несмотря на дипломатические призывы, Россия не отказалась от своих первоочередных целей.

— Москва перевела агрессию против Украины в войну на истощение и применяет объединенную группировку войск общей численностью до 640 тысяч человек, — заявил Сырский.

В обращении к участникам Совета Украина-НАТО он затронул вопросы индивидуальной и коллективной подготовки военных на территории государств-партнеров. Также главнокомандующий рассказал о нуждах сил обороны Украины в военной технике, вооружении, логистике.

Сырский поблагодарил альянс за работу Специальной миссии НАТО по безопасности и поддержке для Украины (NSATU).

Кроме того, он отметил важность проектов по Дорожной карте взаимосовместимости Украины с НАТО и создания Интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной помощи.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заверил Сырского, что поддержка Украины со стороны НАТО будет продолжаться.

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Напомним, что спикер Сил обороны юга Владислав Волошин ранее заявил, что россияне стремятся выйти на админграницу Днепропетровской области, чтобы перерезать логистические пути, идущие с востока на юг Донецкой области и Запорожскую область.

Оккупанты также пробуют отрезать находящиеся в Донецкой области украинские силы. В связи с действиями россиян могут усилиться атаки и на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

Также мы рассказывали, что ВСУ удалось отразить масштабную атаку на Новопавловском направлении.

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