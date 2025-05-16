Війна на виснаження: РФ залучила 640 тисяч військових — Сирський

Під час відеоконференції засідання Ради Україна-НАТО головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів про оперативну ситуацію в Україні. Зокрема він повідомив, яка протяжність фронту та скільки військових РФ воює на території України.

Сирський про чисельність армії РФ на фронті

Головком зазначив, що нині активні бойові дії тривають на ділянці фронту протяжністю близько 1100 км. Попри дипломатичні заклики, Росія не відмовилася від своїх першочергових цілей.

— Москва перевела агресію проти України у війну на виснаження та застосовує об’єднане угруповання військ загальною чисельністю до 640 тисяч осіб, — заявив Сирський.

У зверненні до учасників Ради Україна-НАТО він порушив питання індивідуальної й колективної підготовки військових на території держав-партнерів. Також головнокомандувач розповів про потреби Сил оборони України у військовій техніці, озброєнні, логістиці.

Сирський подякував альянсу за роботу Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підтримки для України (NSATU).

Крім цього, він наголосив на важливості проектів щодо Дорожньої карти взаємосумісності України з НАТО та створення Інтегрованої архітектури протиповітряної й протиракетної допомоги.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне запевнив Сирського, що підтримка України з боку НАТО залишатиметься непохитною

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Нагадаємо, що речник Сил оборони півдня Владислав Волошин раніше заявив, що росіяни прагнуть вийти на адмінкордон Дніпропетровської області, щоб перерізати логістичні шляхи, які йдуть зі сходу на південь Донецької області та на Запорізьку область.

Окупанти також пробують відрізати українські сили, які перебувають на Донеччині. У зв’язку з діями росіян можуть посилитися атаки й на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Також ми розповідали, що ЗСУ вдалося відбити масштабну атаку на Новопавлівському напрямку.

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