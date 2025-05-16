Війна в Україні

Війна на виснаження: РФ залучила 640 тисяч військових — Сирський

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 16 Травня 2025, 09:45
Війна на виснаження: РФ залучила 640 тисяч військових — Сирський
Фото Генеральний штаб ЗСУ
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