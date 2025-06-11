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Скільки військових літаків у Росії в 2025: яка кількість авіапарку

Богдана Макалюк, журналістка сайту 11 Червня 2025, 14:45
Скільки військових літаків у Росії в 2025
Фото Depositphotos

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