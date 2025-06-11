Скільки військових літаків у Росії в 2025: яка кількість авіапарку

Росія застосовує авіацію для ударів по Україні, тому не дивно, що людей цікавить, скільки військових літаків у Росії у 2025 році. Після спецоперації СБУ Павутина їх стало набагато менше. Читай, що відомо про кількість військових літаків у Росії.

Скільки військових літаків залишилося у Росії у 2025

Попри санкції та втрати, Росія, на жаль, продовжує виробництво літаків. Ростех у квітні передав першу партію літаків Су-34 для Повітряно-космічних сил Росії у 2025 році. Того разу передали два борти Су-34 — саме стільки зазвичай передавали у 2024 та 2023 році. Але повідомляється, що компанія хоче нарощувати темпи виробництва.

Згідно з даними з відкритих джерел, зокрема з видання The Military Balance 2025, Повітряно-космічні сили Росії мають у розпорядженні понад 150 винищувачів-бомбардувальників Су-34 та їхніх модернізованих версій.

А в інтерв’ю для Укрінформ начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил Збройних сил України Юрій Ігнат у 2024 році повідомив, що РФ має багато авіації. Йдеться про близько 1500 бойових авіаційних суден, які росіяни мають в складі по всій території. Крім того, є застарілі на зберіганні.

Скільки літаків у російської армії

За даними сайту Global military російська авіація складається з:

бойових авіаційних суден налічується 1519;

гелікоптерів — 1604;

бомбардувальників — 151;

транспортних — 524;

навчальних — 442.

Але, як повідомляє СБУ, під час операції Павутина, було знищено 41 ворожий літак стратегічної авіації, що склало 34% стратегічних носіїв крилатих ракет. Тому число 151 вже не є актуальним. Серед уражених авіаційних транспортних засобів були А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Утім, це не єдиний раз, коли Україна допомагала російські авіації зменшити свій авіапарк. Станом на червень 2025 року зафіксовано 349 втрачених літаків та гелікоптерів, що належали російським силовим відомствам та терористичним організаціям(зокрема за межами території бойових дій):

літаків — 182;

гелікоптерів — 166;

тип не встановлено — 1.

Україна нанесла чимало збитків Росії завдяки знищеним літакам. Раніше ми розповідали про ціну російських літаків, які знищила Україна.

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