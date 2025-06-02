Ціна удару: скільки коштують знищені Україною стратегічні літаки РФ

1 червня Служба безпеки України провела зухвалу спецоперацію Павутина зі знищення російської стратегічної авіації у чотирьох різних аеродромах.

Внаслідок цього ліквідовано літаки на суму понад 7 мільярдів доларів. Це 34% від загальної кількості стратегічних носіїв крилатих ракет.

Голова СБУ Василь Малюк офіційно підтвердив, що в ході операції були знищені дальні бомбардувальники Ту-22М3, стратегічні бомбардувальники Ту-95, літаки Ту-160 та А-50.

Ми розкажемо, скільки коштують вражені літаки та чи можливо їх відновити.

Ціна російських літаків, що знищила Україна в ході операції Павутина

Уточнимо, що різні джерела повідомляли про знищення двох Ту-22М3, чотирьох Ту-95МС й одного Ан-12, а також літака А-50.

Скільки коштує російський літак Ту-95МС

Ту-95МС – стратегічний бомбардувальник, призначений для стратегічних об’єктів у тилу ворога. Може працювати за будь-яких погодних умов та в будь-який час доби. Є носієм ракет Х-101.

Вартість кожного літака оцінюється в понад 100 мільйонів доларів.

Скільки коштує російський літак Ту-22М3

Ту-22М3 — далекобійний бомбардувальник, приблизна вартість якого 40-50 мільйонів доларів. Літак був розроблений для ударів по наземних і морських цілях крилатими ракетами, авіаційними бомбами, зокрема і з ядерними боєголовками.

Ту-23М3 є носієм протикорабельних гіперзвукових крилатих ракет Х-22, рідше — Х-15.

Вартість літака А-50

А-50 — літак дальнього радіолокаційного виявлення. Ворог почав використовувати їх у березні 2025 року після дворічної паузи. Ці літаки вважаються одними із найцінніших для літаків Повітряно-космічних сил РФ, адже агресор не здатен виготовити нові.

Вартість одного А-50 — близько 330 мільйонів доларів. Він виконує функції радіоелектронної розвідки, виявляє повітряні, наземні та морські цілі, координує дії винищувачів та ударної авіації.

Скільки коштує літак Ту-160

Приблизна вартість літака — 250 мільйонів доларів. Це носій стратегічних крилатих ракет Х-55 СМ.

Після переобладнання літак можуть оснащувати бомбами до 40 тисяч кг різного калібру, включно із ядерними, разовими бомбовими касетами, морськими мінами та іншим озброєнням.

Чи залучатиме РФ стратегічну авіацію для атак по Україні

Видання The Wall Street Journal з посиланням на базу даних Міжнародного інституту стратегічних досліджень, стверджує, що до операції СБУ у росіян було 54 Ту-22М3 і 58 Ту-95М.

Незрозуміло, скільки з них були достатньо справними, щоб здійснювати польоти. Старі літаки довгий час зберігалися і розбиралися на запчастини.

Втрата десятків літаків дальньої дії, дуже необхідних для атак на Україну, завдасть серйозної шкоди російській авіаційній могутності. Наприклад, літаки Ту-95МС та Ту-22М3 взагалі більше не виготовляють.

Щоб оцінити масштаби збитків потрібен час, але, ймовірно, це був значний удар по можливостях дальньої авіації Росії. У цьому певен Джастін Бронк, старший науковий співробітник Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень у Лондоні.

— Українські спецслужби завдали найсильнішого удару за всю війну по російському флоту бомбардувальників дальньої авіації, — підсумував експерт.

Тим часом багато експертів стверджують, що ця операція набагато випереджає можливості й підготовленість організацій на кшталт НАТО. Проте Україна все одно прагне стати частиною альянсу. Читай, чи запросили Україну на цьогорічний саміт НАТО.

Фото: Вікіпедія

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