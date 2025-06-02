Ціна удару: скільки коштують знищені Україною стратегічні літаки РФ

1 червня Служба безпеки України провела зухвалу спецоперацію Павутина зі знищення російської стратегічної авіації у чотирьох різних аеродромах. Внаслідок цього ліквідовано літаки на суму понад 7 мільярдів доларів. Це 34% від загальної кількості стратегічних носіїв крилатих ракет. Голова СБУ Василь Малюк офіційно підтвердив, що в ході операції були знищені дальні бомбардувальники Ту-22М3, стратегічні бомбардувальники Ту-95, літаки Ту-160 та А-50.Ми розкажемо, скільки коштують вражені літаки та чи можливо їх відновити. Ціна російських літаків, що знищила Україна в ході операції Павутина Уточнимо, що різні джерела повідомляли про знищення двох Ту-22М3, чотирьох Ту-95МС й одного Ан-12, а також літака А-50. Скільки коштує російський літак Ту-95МС Ту-95МС – стратегічний бомбардувальник, призначений для стратегічних об’єктів у тилу ворога. Може працювати за будь-яких погодних умов та в будь-який час доби. Є носієм ракет Х-101. Вартість кожного літака оцінюється в понад 100 мільйонів доларів. Скільки коштує російський літак Ту-22М3 Ту-22М3 — далекобійний бомбардувальник, приблизна вартість якого 40-50 мільйонів доларів. Літак був розроблений для ударів по наземних і морських цілях крилатими ракетами, авіаційними бомбами, зокрема і з ядерними боєголовками. Ту-23М3 є носієм протикорабельних гіперзвукових крилатих ракет Х-22, рідше — Х-15. Вартість літака А-50 А-50 — літак дальнього радіолокаційного виявлення. Ворог почав використовувати їх у березні 2025 року після дворічної паузи. Ці літаки вважаються одними із найцінніших для літаків Повітряно-космічних сил РФ, адже агресор не здатен виготовити нові. Вартість одного А-50 — близько 330 мільйонів доларів. Він виконує функції радіоелектронної розвідки, виявляє повітряні, наземні та морські цілі, координує дії винищувачів та ударної авіації. Скільки коштує літак Ту-160 Приблизна вартість літака — 250 мільйонів доларів. Це носій стратегічних крилатих ракет Х-55 СМ. Після переобладнання літак можуть оснащувати бомбами до 40 тисяч кг різного калібру, включно із ядерними, разовими бомбовими касетами, морськими мінами та іншим озброєнням. Читати на тему Павутина СБУ: як українські дрони вилітали з фур і знищили авіацію РФ Спецоперація СБУ Павутина: деталі, які відомі на цю мить. Чи залучатиме РФ стратегічну авіацію для атак по Україні Видання The Wall Street Journal з посиланням на базу даних Міжнародного інституту стратегічних досліджень, стверджує, що до операції СБУ у росіян було 54 Ту-22М3 і 58 Ту-95М. Незрозуміло, скільки з них були достатньо справними, щоб здійснювати польоти. Старі літаки довгий час зберігалися і розбиралися на запчастини. Втрата десятків літаків дальньої дії, дуже необхідних для атак на Україну, завдасть серйозної шкоди російській авіаційній могутності. Наприклад, літаки Ту-95МС та Ту-22М3 взагалі більше не виготовляють. Щоб оцінити масштаби збитків потрібен час, але, ймовірно, це був значний удар по можливостях дальньої авіації Росії. У цьому певен Джастін Бронк, старший науковий співробітник Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень у Лондоні. — Українські спецслужби завдали найсильнішого удару за всю війну по російському флоту бомбардувальників дальньої авіації, — підсумував експерт. Тим часом багато експертів стверджують, що ця операція набагато випереджає можливості й підготовленість організацій на кшталт НАТО. Проте Україна все одно прагне стати частиною альянсу. Читай, чи запросили Україну на цьогорічний саміт НАТО. Фото: Вікіпедія А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Авіація, війна в Україні, Росія Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter