Для тебе Війна в Україні

Ціна удару: скільки коштують знищені Україною стратегічні літаки РФ

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 02 Червня 2025, 12:45
вартість російських літаків

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