Цей тиждень був перенасичений на погані новини. Жахливі обстріли, смерті, поховання, кадри з місця подій, просування ворога — все це навалилося на українців важким каменем. Було й багато хорошого: нам вдалося повернути додому наших військовополонених, а також повернути тіла загиблих.

Складно віднайти сили, знаємо. Але також ми віримо, що ще можна відшукати всередині трохи світла, яке дасть нам можливість побороти ворога.

Ми продовжуємо цикл публікацій Фронт. Головне і публікуємо короткий дайджест подій на фронті, які трапилися протягом тижня 16-20 червня 2025.

Найгарячіші ділянки

Північно-Слобожанський напрямок

16 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про створення нового напрямку на карті бойових дій — Північно-Слобожанського, який інформуватиме про ситуацію на межі з Росією у Сумській області.

Окрім того, Харківський напрямок перейменовано на Південно-Слобожанський.

Щодня Генштаб повідомляв про десятки атак на напрямку. Водночас у Курській області ЗСУ все ще бʼють у тил окупантів.

Фронт. Головне: росіяни бетонують позиції та стягують танкові підрозділи — новини цього тижня / 2 Фотографії

Юнаківка

Аналітик проекту DeepState Руслан Микула заявив Суспільному, що росіяни мають успіх у Сумській області поблизу селища Юнаківка.

— У випадку якщо противнику вдасться захопити Юнаківку і Хотінь, то це сильно підірве логістику. Також противник зможе діставати FPV-дронами до околиць Сум. Це понесе за собою терор мирного населення і ріст кількості ударів артилерії по приміських населених пунктах, — пояснив він.

Військовослужбовець 47 окремої механізованої бригади Магура на псевдо Азимут розповідав Суспільному, що бійці тримають позиції у своїй зоні відповідальності на Сумщині та просуваються вперед.

Мені здається, що зі всього напрямку північного, де ми зараз стоїмо, починаючи від Тьоткіно до Юнаківки — найгарячіший напрямок. Там найбільше просувань, бо у ворога сформований найбільший кулак, — зазначав Азимут.

Наразі з прифронтових населених пунктів Сумської області триває евакуація жителів.

Яблунівка, Покровський напрямок

За даними аналітиків DeepState, росіяни активно наступають на всьому Покровському напрямку, зокрема й на Яблунівку.

Окрім піхотних груп противник використовує і мотоциклетну техніку.

Кадри, які показала 36 ОБрМП, свідчать: окупанти заливають свої захоплені позиції бетоном.

Військовий експерт та військовослужбовець ТрО Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону Єдині новини зазначив, що на Покровському напрямку ворог закидує лінію зіткнення живою силою.

— Позиції наших військ закидують живою силою та авіацією, намагаються виснажити наші БК. Росія зі своїми втратами не рахується.

Наразі росіяни намагаються взяти Покровськ в оточення, подібно до того, як вони діяли під час штурмів Авдіївки.

Але ЗСУ не дають окупантам здійснити ці плани, — виснував Мусієнко. Він також підкреслив, що Росія продовжує вести інформаційно-пропагандистську кампанію, заявляючи, що вже присутня у Дніпропетровській області.

Олександро-Калинове

Аналітики DeepState розповіли про ситуацію навколо Костянтинівки. Там, за словами проекту, ситуація продовжує бути однією з найгарячіших, а плани ворога на неї утворюють постійні загострення.

— Вихід росіян до сіл Олександро-Калинове і Катеринівка, які є важливими в районі Торецька, може утворити загрозу логістиці на місто, взявши її під вогневий контроль. А також поставить під загрозу утримання Щербинівки та Петрівки.

Наразі противник з Новооленівки намагається підібратися до Яблунівки, а із Зорі та Романівки постійно тисне в напрямку Катеринівки. Сили Оборони докладають зусиль, щоб не допустити просувань, але, на жаль, ефективна робота дронами противника та кількісна перевага піхоти дається взнаки, — кажуть там.

Краматорський напрямок

Начальник відділення комунікацій 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади Віктор Кравцов розповів в телемарафоні Єдині новини про ситуацію на Краматорському напрямку. За його словами, окупанти не припиняють спроби штурмів, щоб вийти на оперативно вигідні рубежі.

Вони стягують мотопіхотні та танкові підрозділи, що свідчить про плани масштабнішого наступу.

— Ворог проводить перегрупування військ та концентрується у прифронтових районах. Це свідчить про їхні плани масштабнішого наступу.

Тактика ворога та особливі події

Аналітики DeepState зазначають, що у червні ворог намагається зберегти інтенсивність штурмових дій, а в другій декаді місяця відбулася активізація атак: у цьому місяці середньодобова кількість атак сягнула 186.

Ворог пʼять діб підряд (з 10 по 14 червня) проводив понад 200 штурмових дій за добу.

— Найактивніше ворог у червні наступає на Покровському відтинку — 32% всіх атак, також висока інтенсивність зберігається на Курському — 16.4%, Новопавлівському — 15%, Лиманському — 10.3% та Торецькому відтинках — 9.5%. Сумарно на ці напрямки припадає 83% всіх штурмових дій противника, — зазначили аналітики проекту.

Удари по об’єктах на території Росії

14 червня ЗСУ уразили об’єкти ВПК з виробництва вибухових речовин. Зокрема, уражено потужності у Самарській області РФ. Це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових речовин у Росії.

Також уражено комбінат Невинномиськ у Ставропольському краї РФ — одного із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива, — повідомив Генштаб. Також Сили Оборони України уразили 2С7 Піон біля Новоукраїнки.

Втрати Росії у війні проти України

Загальна кількість атак на фронті

Росіяни під Лиманом наступають просто у відкритому полі. Детальніше про це та що кажуть наші бійці про ситуацію на напрямку, ми розповідали раніше.

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