Для тебе Війна в Україні

З 60 населених пунктів Сумщини повністю виїхали люди — евакуація в регіоні триває

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 16 Червня 2025, 11:00
З 60 населених пунктів Сумщини повністю виїхали люди — евакуація в регіоні триває

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