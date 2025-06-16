З прикордонних громад Сумської області цього тижня евакуювали понад 400 людей, серед них 26 дітей. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров. Здебільшого йдеться про мешканців двох районів: Сумського та Шосткинського.

Евакуація на Сумщині: із деяких сіл виїхали всі жителі

За словами Григорова, люди вимушені виїжджати у безпечніші регіони через постійні обстріли ворогом цивільної інфраструктури.

— Наразі підлягає евакуації населення з 213 населених пунктів у Сумській області. Усього з небезпечних територій виїхали вже понад 60% мешканців, — додав голова ОВА.

З 60 населених пунктів, де триває евакуація, вже повністю виїхали всі жителі.

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Як евакуюватися з Сумської області

Евакуація в області триває, а щоб виїхати з небезпечних громад, варто зателефонувати за такими контактами:

Координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів — +380993186362;

— +380993186362; Сумський район — +380506507083;

— +380506507083; Конотопський район — +3806844914 92;

— +3806844914 92; Охтирський район — +380666840172, +380996175204;

— +380666840172, +380996175204; Шосткинський район — +380933265006;

— +380933265006; Роменський район — +0544871550, +380501582748, +380995653100;

— +0544871550, +380501582748, +380995653100; Для евакуації людей з тяжкими хворобами та інвалідністю — +380505387786, +380952501884.

Також є можливість звернутися за допомогою до благодійних фондів та гуманітарних місій. Подробиці — на фото:

З 60 населених пунктів Сумщини повністю виїхали люди — евакуація в регіоні триває / 8 Фотографій

Нагадаємо, що 31 травня Сумська ОВА оголосила обов’язкову евакуацію низки населених пунктів:

Горобівка (Річківська сільська громада);

Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);

Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);

Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).

Водночас підстав для евакуації з Сум нині немає. Найінтенсивніші обстріли зараз відбуваються в Юнаківській та Хотінській громадах.

Нагадаємо, що у зв’язку з посиленням обстрілів також розширюють евакуаційну зону в Харківській області.

Фото: Сумська ОВА

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