З прикордонних громад Сумської області цього тижня евакуювали понад 400 людей, серед них 26 дітей. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров. Здебільшого йдеться про мешканців двох районів: Сумського та Шосткинського. Евакуація на Сумщині: із деяких сіл виїхали всі жителі За словами Григорова, люди вимушені виїжджати у безпечніші регіони через постійні обстріли ворогом цивільної інфраструктури. — Наразі підлягає евакуації населення з 213 населених пунктів у Сумській області. Усього з небезпечних територій виїхали вже понад 60% мешканців, — додав голова ОВА. З 60 населених пунктів, де триває евакуація, вже повністю виїхали всі жителі. Читати на тему Евакуація з Сум: чи є підстави та що каже влада Чи варто переживати через евакуацію з міста Суми та яка ситуація на прикордонні. Як евакуюватися з Сумської області Евакуація в області триває, а щоб виїхати з небезпечних громад, варто зателефонувати за такими контактами: Координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів — +380993186362; Сумський район — +380506507083; Конотопський район — +3806844914 92; Охтирський район — +380666840172, +380996175204; Шосткинський район — +380933265006; Роменський район — +0544871550, +380501582748, +380995653100; Для евакуації людей з тяжкими хворобами та інвалідністю — +380505387786, +380952501884. Також є можливість звернутися за допомогою до благодійних фондів та гуманітарних місій. Подробиці — на фото: З 60 населених пунктів Сумщини повністю виїхали люди — евакуація в регіоні триває / 8 Фотографій Нагадаємо, що 31 травня Сумська ОВА оголосила обов’язкову евакуацію низки населених пунктів: Горобівка (Річківська сільська громада); Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада); Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада); Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада). Водночас підстав для евакуації з Сум нині немає. Найінтенсивніші обстріли зараз відбуваються в Юнаківській та Хотінській громадах. Нагадаємо, що у зв’язку з посиленням обстрілів також розширюють евакуаційну зону в Харківській області. Фото: Сумська ОВА А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Суми Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter