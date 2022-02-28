Обстріл Харкова, санкції, переговори з російською стороною: нове звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до народу України. У ньому розповів про найважливіші події цього дня.

Обстріл Харкова

Президент заявив, що обстріл Харкова з реактивної артилерії однозначно є воєнним злочином.

— Мирне місто, мирні житлові райони, жодного військового об’єкту, – наголосив він.

Це не окремий помилковий залп, а свідоме знищення людей. Росіяни знали, куди стріляють.

Зеленський запевнив, що за цей злочин на Росію точно чекатиме міжнародний трибунал. Цього Москві не пробачить ніхто у світі.

Загалом за 5 днів війни по Україні нанесли вже 56 ракетних ударів, було випущено 113 крилатих ракет.

Перемовини між українською та російською стороною

У понеділок, 28 лютого, відбувся перший раунд переговорів між Україною та Росією. Переговори відбувалися на фоні бомбардування та обстрілів нашої території, наших міст.

Було видно синхронізацію обстрілів з переговорним процесом , — відзначає глава держави.

Володимир Зеленський переконаний, що в такий спосіб Росія намагається тиснути на українську сторону.

Не витрачайте час! Ми таку тактику не сприймаємо.

Президент наголошує, що справедливі переговори можуть бути тоді, коли одна сторона не б’є по іншій стороні реактивною артилерією в момент переговорів.

Бажаного результату українській стороні поки досягнути не вдалося, але “деякі сигнали ми отримали”.

Санкції проти Росії

Президент України має низку пропозицій щодо подальших санкцій проти агресора.

Зло, озброєне ракетами, бомбами та артилерією, треба зупинити негайно. Знищити економічно. Показати, що людяність уміє себе захищати.

Що пропонує Зеленський:

Виключення Росії зі складу Радбезу ООН;

Повне закриття неба для російських ракет, літаків, гвинтокрилів;

Закрити росіянам вхід до усіх каналів, портів, аеропортів світу;

Росія також не має отримувати сотні мільярдів за експорт енергоресурсів. Треба шукати альтернативи.

Крім того, глава держави заявив, що купувати російські товари зараз — це платити гроші за вбивство людей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як безстрашні українці протистоять ворогу.