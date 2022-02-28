Обстріл Харкова, санкції, переговори з російською стороною: нове звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до народу України. У ньому розповів про найважливіші події цього дня.
Президент заявив, що обстріл Харкова з реактивної артилерії однозначно є воєнним злочином.
— Мирне місто, мирні житлові райони, жодного військового об’єкту, – наголосив він.
Це не окремий помилковий залп, а свідоме знищення людей. Росіяни знали, куди стріляють.
Це не окремий помилковий залп, а свідоме знищення людей. Росіяни знали, куди стріляють.
Зеленський запевнив, що за цей злочин на Росію точно чекатиме міжнародний трибунал. Цього Москві не пробачить ніхто у світі.
Загалом за 5 днів війни по Україні нанесли вже 56 ракетних ударів, було випущено 113 крилатих ракет.
У понеділок, 28 лютого, відбувся перший раунд переговорів між Україною та Росією. Переговори відбувалися на фоні бомбардування та обстрілів нашої території, наших міст.
Було видно синхронізацію обстрілів з переговорним процесом , — відзначає глава держави.
Було видно синхронізацію обстрілів з переговорним процесом , — відзначає глава держави.
Володимир Зеленський переконаний, що в такий спосіб Росія намагається тиснути на українську сторону.
Не витрачайте час! Ми таку тактику не сприймаємо.
Не витрачайте час! Ми таку тактику не сприймаємо.
Президент наголошує, що справедливі переговори можуть бути тоді, коли одна сторона не б’є по іншій стороні реактивною артилерією в момент переговорів.
Бажаного результату українській стороні поки досягнути не вдалося, але “деякі сигнали ми отримали”.
Президент України має низку пропозицій щодо подальших санкцій проти агресора.
Зло, озброєне ракетами, бомбами та артилерією, треба зупинити негайно. Знищити економічно. Показати, що людяність уміє себе захищати.
Зло, озброєне ракетами, бомбами та артилерією, треба зупинити негайно. Знищити економічно. Показати, що людяність уміє себе захищати.
Що пропонує Зеленський:
Крім того, глава держави заявив, що купувати російські товари зараз — це платити гроші за вбивство людей.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як безстрашні українці протистоять ворогу.