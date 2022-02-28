Обстрел Харькова, санкции, переговоры с российской стороной: новое обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к народу Украины. В нем рассказал о самых важных событиях минувшего дня.

Обстрел Харькова

Президент заявил, что обстрел Харькова из реактивной артиллерии однозначно является военным преступлением.

— Мирный город, мирные жилые районы, ни одного военного объекта, — подчеркнул он.

Это не отдельный случайный залп, а сознательное уничтожение людей. Русские знали, куда стреляют.

Зеленский заверил, что за это преступление Россию точно будет ждать международный трибунал. Этого Москве не простит никто в мире.

Всего за 5 дней войны по Украине нанесли уже 56 ракетных ударов, было выпущено 113 крылатых ракет.

Переговоры между украинской и российской стороной

В понедельник, 28 февраля, прошел первый раунд переговоров между Украиной и Россией. Переговоры проходили на фоне бомбардировки и обстрелов нашей территории, наших городов.

Была видна синхронизация обстрелов с переговорным процессом, — отмечает глава государства.

Владимир Зеленский убежден, что таким образом Россия пытается давить на украинскую сторону.

Не тратьте время! Мы такую ​​тактику не воспринимаем.

Президент отмечает, что справедливые переговоры могут быть тогда, когда одна сторона не бьет по другой из реактивной артиллерии в момент переговоров.

Желаемого результата украинской стороне пока достичь не удалось, однако “некоторые сигналы мы получили”.

Санкции против России

Президент Украины имеет несколько предложений касательно дальнейших санкций против агрессора.

Зло, вооруженное ракетами, бомбами и артиллерией, следует остановить немедленно. Уничтожить экономически. Показать, что человечность умеет себя защищать.

Что предлагает Зеленский:

Исключение России из состава Совбеза ООН;

Полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолётов;

Закрыть россиянам вход во все каналы, порты, аэропорты мира;

Россия тоже не должна получать сотни миллиардов за экспорт энергоресурсов. Нужно искать альтернативу.

Кроме того, глава государства заявил, что покупать российские товары сейчас – это платить деньги за убийства людей.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как бесстрашные украинцы противостоят врагу.