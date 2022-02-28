Бесстрашные украинцы: как гражданские герои противостоят врагу

За эти пять непростых дней мы наблюдаем, как объединился украинский народ, чтобы противостоять врагу.

В этом материале ты увидишь тех, кто с оружием в руках защищает нас от оккупанта. А тех, кто имеет смелость делать это без нее.

Люди перед танками поют гимн и забирают вражескую технику по трактору. Некоторые переносят мину голыми руками и бросаются под танки, чтобы их остановить.

Как бесстрашные украинцы противостоят врагу — смотрите в сюжете. У нас несокрушимый украинский дух! Верим в нашу победу!