Безстрашні українці: як цивільні герої протистоять ворогу

Протягом цих п’яти непростих днів ми спостерігаємо, як об’єднався український народ, щоб протистояти ворогу.

У цьому матеріалі ти побачиш не тих, хто зі зброєю у руках обороняє нас від окупанта. А тих, хто має сміливість робити це без неї.

Люди перед танками співають гімн та забирають ворожу техніку трактором. Дехто переносить міну голими руками та кидається під танки, щоб їх зупинити.

Як безстрашні українці протистоять ворогу — дивіться у сюжеті. Ми маємо незламний український дух! Віримо в нашу перемогу!