Українські військовослужбовці з острова Зміїний живі та перебувають у полоні

Українські морські піхотинці та прикордонники, які захищали острів Зміїний Одеської області, живі і знаходяться у полоні російських окупантів.

Ми дуже раді дізнатися про те, що наші побратими живі й з ними все добре, – йдеться у заяві ВМС ЗС України.

У повідомленні також зазначається, що російська пропаганда намагається поширювати інформацію про те, що начебто влада України “забула”, “поховала” своїх підлеглих.

При цьому морпіхи сміливо двічі відбили напади російських окупантів. Через брак БК вони не змогли продовжити захист острову.

Окупанти також не повідомили, що вщент розтрощили інфраструктуру острову: маяк, вежі, антени тощо.

Тож зв’язок зі Зміїним був перерваний. Багаторазові спроби Командування ВМС зв’язатися з особовим складом та дізнатися про його долю були марними.

А постійні обстріли з боку бойових кораблів та авіації РФ не дозволили доправити підмогу за морськими піхотинцями.

А своїх побратимів ми чекаємо з нетерпінням і всією душею.

У пості ВМС також відзначено, що 26 лютого, отримавши інформацію, що на о. Зміїний серед наших захисників можуть бути загиблі та поранені, туди було направлено з метою виконання гуманітарної місії цивільне судно МПРС Сапфір.

Разом з екіпажем погодились вийти отці Василь Вирозуб, Олександр Чоков та їх помічники. Але їх незаконно захопили росіяни.

Незаконне захоплення цивільного судна — некомбатанта, що не здійснювали жодного військового завдання, є порушення правил ведення війни, міжнародного гуманітарного права.

Вимагаємо від РФ негайного звільнення незаконно захоплених громадян України.

Звертаємось до світової спільноти, до вірян усіх церков з проханням вжити усіх можливих заходів впливу на РФ задля повернення наших громадян.

Нагадаємо, сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, повідомивши про можливе пришвидшення приєднання України до ЄС, необхідність в обороні та безсенсовість дій окупантів.