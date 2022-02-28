Україна

Українські військовослужбовці з острова Зміїний живі та перебувають у полоні

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 28 Лютого 2022, 15:07

Більше відео
Звернення Володимира Зеленського 28.02.2022
Кожен із нас — воїн: нове звернення Зеленського
Втрати ворога станом на 28.02.2022
Час звитяги, мужності та віри в ЗСУ: інформація станом на ранок 28.02.2022 та втрати Росії
0:01:00
Артем Пивоваров про війну
Моя мама приймає поранених: Артем Пивоваров про війну в Україні
0:06:47
як справитися з тивогою
Як зберігати спокій і боротися з тривожністю під час війни: поради психологів
Дивитись більше

Останні відео
0:00:20
Військовослужбовці з острова Зміїний живі

Українські військовослужбовці з острова Зміїний живі та перебувають у полоні
Звернення Володимира Зеленського 28.02.2022
Кожен із нас — воїн: нове звернення Зеленського
Втрати ворога станом на 28.02.2022
Час звитяги, мужності та віри в ЗСУ: інформація станом на ранок 28.02.2022 та втрати Росії
0:01:00
Артем Пивоваров про війну
Моя мама приймає поранених: Артем Пивоваров про війну в Україні
0:06:47
як справитися з тивогою
Як зберігати спокій і боротися з тривожністю під час війни: поради психологів
0:05:37
Вокзал Львова
Як Львів перетворився на форпост для біженців з усієї країни
0:03:31
Як допомагають армії українці та бізнес під час війни
Неймовірна підтримка! Як бізнес забезпечує надійний тил для захисників України
0:05:31
Українські воїни
Від Києва до Волновахи: яка ситуація на фронті станом на 28.02.22
Волонтерство в Україні під час війни
Люди везуть до пунктів збору все, що мають — в Україні сплеск волонтерства
0:02:54
Як світ підтримує Україну 27.02.22
Фінанси, санкції та протести — як світ підтримує Україну
Більше відео
Звернення Володимира Зеленського 28.02.2022
Читати далі
Кожен із нас — воїн: нове звернення Зеленського

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь