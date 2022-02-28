Военнослужащие с острова Змеиный живы и находятся в плену

Украинские морские пехотинцы и пограничники, защищавшие остров Змеиный в Одесской области, живы и находятся в плену российских оккупантов.

Мы очень рады узнать, что наши собратья живы и с ними все хорошо, — говорится в заявлении ВМС ВС Украины.

В сообщении также отмечается, что российская пропаганда пытается распространять информацию, что якобы власти Украины “забыли”, “похоронили” своих подчиненных.

При этом морпехи смело дважды отразили нападения российских оккупантов. За неимением БК они не смогли продолжить защиту острова.

Оккупанты также не сообщили, что полностью разбили инфраструктуру острова: маяк, башни, антенны и тому подобное.

Поэтому связь со Змеиным была прервана. Многократные попытки Командования ВМС связаться с личным составом и узнать его судьбу были напрасны.

А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить подмогу за морскими пехотинцами.

Своих собратьев мы ждем с нетерпением и всей душой.

В посте ВМС также отмечено, что 26 февраля, получив информацию, что на о. Змеиный среди наших защитников могут быть погибшими и ранеными, туда было направлено с целью выполнения гуманитарной миссии гражданское судно МПРС Сапфир.

Вместе с экипажем согласились выйти отцы Василий Вирозуб, Александр Чоков и их помощники. Но их незаконно захватили россияне.

Незаконный захват гражданского судна — нонкомбатанта, не осуществлявшего ни одной военной задачи, есть нарушение правил ведения войны, международного гуманитарного права.

Требуем от РФ немедленного освобождения незаконно захваченных граждан Украины.

Обращаемся к мировому сообществу, к верующим всех церквей с просьбой принять все возможные меры воздействия на РФ для возвращения наших граждан.

Напомним, сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, сообщив о возможном ускорении присоединения Украины к ЕС, необходимости в обороне и бессмысленности действий оккупантов.