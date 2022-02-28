Це вбивство українського народу. Терехов про обстріл Харкова 28 лютого 2022

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про наслідки потужного обстрілу міста у понеділок, 28 лютого.

Зокрема, Терехов повідомив, що внаслідок обстрілів поранення отримали 37 людей, з яких троє — діти.

— Вийшли люди, четверо, з бомбосховища набрати води й загинули. Сім’я – двоє дорослих та троє дітей – живцем згоріли в машині. Це справжній жах, — каже міський голова.

Сьогоднішній день показав, що це не просто війна, це вбивство нас, українського народу.

Крім того, внаслідок обстрілу в місті постраждали 87 будинків.

Водночас Терехов сказав, що харків’яни герої та висловив подяку військовим і територіальній обороні, які захищають місто, а також медикам та комунальникам.

— Низький уклін, і дякую за роботу, — сказав він.

Ми тримаємось, Харків тримається і триматиметься. Перемога буде за нами!

Нагадаємо, Україна направила позов проти Росії до Гаазького трибуналу через обстріли житлових лікарень, будинків та дитсадків.