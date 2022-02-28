Це вбивство українського народу. Терехов про обстріл Харкова 28 лютого 2022

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про наслідки потужного обстрілу міста у понеділок, 28 лютого.
Зокрема, Терехов повідомив, що внаслідок обстрілів поранення отримали 37 людей, з яких троє — діти.
— Вийшли люди, четверо, з бомбосховища набрати води й загинули. Сім’я – двоє дорослих та троє дітей – живцем згоріли в машині. Це справжній жах, — каже міський голова.
Сьогоднішній день показав, що це не просто війна, це вбивство нас, українського народу.
Сьогоднішній день показав, що це не просто війна, це вбивство нас, українського народу.
Крім того, внаслідок обстрілу в місті постраждали 87 будинків.
Водночас Терехов сказав, що харків’яни герої та висловив подяку військовим і територіальній обороні, які захищають місто, а також медикам та комунальникам.
— Низький уклін, і дякую за роботу, — сказав він.
Ми тримаємось, Харків тримається і триматиметься. Перемога буде за нами!
Ми тримаємось, Харків тримається і триматиметься. Перемога буде за нами!
Нагадаємо, Україна направила позов проти Росії до Гаазького трибуналу через обстріли житлових лікарень, будинків та дитсадків.