Это убийство украинского народа: Терехов об обстреле Харькова 28 февраля 2022

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях мощного обстрела Харькова в понедельник, 28 февраля.

В частности, Терехов сообщил, что вследствие обстрелов ранения получили 37 человек, из которых три ребенка.

— Вышли люди, 4 человека, из бомбоубежища набрать воды и погибли. Семья — двое взрослых и трое детей — заживо сгорели в машине. Это действительно ужас, — говорит городской голова.

Сегодняшний день показал, что это не просто война, а это убийство нас, украинского народа.

В результате обстрела в городе пострадали 87 домов.

В то же время Терехов сказал, что харьковчане герои и выразил благодарность военным и территориальной обороне, которые защищают город, а также медикам и коммунальщикам.

— Низкий им поклон, и большое спасибо за работу, — сказал он.

Мы держимся, Харьков держится и будет держаться. Победа будет за нами!

Напомним, Украина направила иск против России в Гаагский трибунал из-за обстрелов жилых больниц, домов и детсадов.