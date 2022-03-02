ЕС отключил семь банков России от SWIFT

Европейский Союз принял решение отключить семь российских банков от системы передачи денежных сообщений SWIFT. Об этом идет речь в сообщении на сайте Совета ЕС, передает издание LIGA.net.

Как стало известно, под санкции попали следующие финучреждения РФ: Банк Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Банк Россия, Совкомбанк, ВЭБ и ВТБ БАНК.

Запрет со стороны ЕС вступит в силу через 10 дней после публикации в Официальном издании ЕС, то есть уже с 12 марта.

Среди ограничений для перечисленных выше учреждений РФ: продажа, поставка, передача или экспорт банкнот в евро в Россию или любому физическому или юридическому лицу или органу в России (в том числе и Центробанку РФ), или для использования в России.

Также стало известно, что санкции будут распространяться на любое юридическое лицо, организацию или орган России, имущественные права которых прямо или косвенно принадлежат более чем 50% вышеупомянутых банков.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Россию нужно уничтожить экономически.