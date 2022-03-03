Ми єдині, а отже, сильні — Зеленський про ситуацію на фронті та кроки уряду

Україна

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Олена Яковлєва, редакторка сайту 03 Березня 2022, 12:09

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0:14:52
Андрій Данилко
Я так радію, що заблокували цю каструлю: Данилко про зникнення пропагандистів з YouTube
0:03:33
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