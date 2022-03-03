Ми єдині, а отже, сильні — Зеленський про ситуацію на фронті та кроки уряду

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів про останні новини на фронті та нові кроки уряду для захисту населення під час війни.

Тиждень тому о 4 ранку Росія вдерлася в нашу незалежну Україну. Перші години й дні повномасштабної війни були дійсно дуже складними, але ми були єдиними, а отже, сильними й вистояли.

Окупанти були змушені змінювати свою тактику. Ракетно-бомбові удари російських військ по українських містах — це зізнання, що вони не змогли зробити нічого суттєвого на нашій землі.

Усі лінії нашої оборони збережені. На жодному зі стратегічних напрямків у ворога немає успіху. Вони пригнічені та приречені.

Ми відновимо кожен будинок, кожну вулицю, кожне місто. Ви, росіяни, відшкодуєте нам все у повному обсязі.

Наш уряд уже підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати.

Зараз там, де бойові дії, кожен найманий працівник, кожен ФОП отримає по 6500 грн без жодних умов.

Попри війну держава забезпечує повну виплату пенсій. З 1 березня пенсії проіндексовані на 14%. Гроші вже пішли у банки.

Україна щоденно отримує зброю від наших партнерів. Також ми зустрічаємо вже перших добровольців, які їдуть на нашу землю захищати свободу та життя українців.

Дивися повне звернення у відео.

Медична, гуманітарна, юридична допомога українцям під час війни продовжує функціонувати. Переглянь перелік основних ресурсів, які можуть знадобитися.