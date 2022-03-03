Мы единые, а значит, сильные — Зеленский о ситуации на фронте и шагах правительства

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал о последних новостях на фронте и новых шагах правительства по защите населения во время войны.

Неделю назад в 4 утра Россия ворвалась в нашу независимую Украину. Первые часы и дни полномасштабной войны были действительно очень сложными, но мы были едиными, а значит, сильными и выстояли.

Оккупанты были вынуждены менять свою тактику. Ракетно-бомбовые удары российских войск по украинским городам — это признание, что они не смогли сделать ничего существенного на нашей земле.

Все линии нашей обороны сохранены. Ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха. Они подавлены и обречены.

Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. Вы, россияне, возместите нам все в полном объеме.

Наше правительство уже подготовило программу специальной помощи для всех украинцев, упустивших возможность работать.

Сейчас там, где боевые действия, каждый наемный работник, каждый ФЛП получит по 6500 грн без всяких условий.

Несмотря на войну, правительство обеспечивает полную выплату пенсий. С 1 марта пенсии проиндексированы на 14%. Деньги уже ушли в банки.

Украина каждый день получает оружие от наших партнеров. Также мы встречаем первых добровольцев, которые едут на нашу землю защищать свободу и жизнь украинцев.

Смотри полное обращение в видео.

Читать по теме Украинцы смело защищают свою землю. Потери оккупантов на восьмой день захватнической войны Генеральный штаб ВСУ сообщает общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 марта.

Медицинская, гуманитарная, юридическая помощь украинцам во время войны продолжает функционировать. Просмотрите список основных ресурсов, которые могут понадобиться.