Українці відважно боронять свою землю. Втрати окупантів на восьмий день загарбницької війни

Збройні сили України, тероборона та звичайні люди продовжують героїчну боротьбу з російськими загарбниками на всіх фронтах.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 03.03.2022.

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, тому дані уточнюються.

Російські війська не досягають поставлених цілей майже на всіх напрямках, тому вдаються до підлої тактики — вночі обстрілювати житлові квартали великих міст.

ЗСУ не відступають ні на крок від визначених рубежів та блокують сили окупантів.

— На Поліському напрямку ворог намагається проводити наступальні дії в районі населених пунктів Козаровичі, Вишгород, Фастів, Обухів. Відзначено подальше розгортання польових логістичних таборів у районах Бородянки, Катюжанки та Гавронщини.

На Сіверському напрямку російські окупанти, не маючи успіху в українських містах Чернігів, Ніжин та Суми, Лебедин та Охтирка, уникаючи бойових зіткнень зі ЗС України, намагаються дістатись північних околиць Києва.

Ворожі частини та підрозділи зосередилися в районах населених пунктів Баришівка, Нова Басань, Любеч. Частина сил, яка фактично втратила боєздатність, здійснює перегрупування та намагається наступати у напрямку на Бровари та Київ.

На Слобожанському напрямку ворог проводить наступальну операцію в районах населених пунктів Золочів, Харків, Балаклія, намагається продовжити наступ у напрямку Лозової, катастрофічно потребує поповнення втраченої техніки та особового складу.

На Донецькому напрямку окупанти продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Новий Айдар, Волноваха та Маріуполь. Головної мети щодо захоплення Маріуполя та виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей противник так і не досяг.

На Таврійському напрямку противник не полишає спроб проведення наступальної операції. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів зосередив основні зусилля на напрямку Миколаїв — Вознесенськ.

В Чорноморській операційній зоні корабельні групи Чорноморського флоту продовжують вести вогонь по цивільних кораблях та захоплювати в полон моряків.

Частина сил противника продовжує дії в районах населених пунктів Енергодар, Василівка, Токмак, Новопетрівка. РФ продовжує наступ з метою вийти на околиці Запоріжжя і Маріуполя.

В акваторії Чорного моря спостерігається рух десантного загону ЧФ РФ у складі чотирьох великих десантних кораблів у супроводженні трьох ракетних катерів у напрямку м. Одеса, — повідомляє Генштаб ЗСУ.

Київ та інші міста України потерпають від ракетно-бомбових ударів противника.

ЗСУ звертається до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти з проханням не поширювати в реальному часі точні дані про місце попадання ворожих ракет та їхні наслідки.

Це може бути джерелом оперативної інформації для російських артилеристів та навідників для подальшого коригування пострілів ворога.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про національну гру українців та військові помилки Росії.