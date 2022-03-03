Україна

Українці відважно боронять свою землю. Втрати окупантів на восьмий день загарбницької війни

Олена Яковлєва, редакторка сайту 03 Березня 2022, 11:30
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Українці відважно боронять свою землю. Втрати окупантів на восьмий день загарбницької війни
0:14:52
Андрій Данилко
Я так радію, що заблокували цю каструлю: Данилко про зникнення пропагандистів з YouTube
0:03:33
Допомога українцям
Найважливіші контакти для допомоги: юридичної, медичної, гуманітарної
0:03:55
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