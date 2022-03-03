Украинцы смело защищают свою землю. Потери оккупантов на восьмой день захватнической войны

Вооруженные силы Украины, терробороны и обычные люди продолжают героическую борьбу с российскими захватчиками на всех фронтах.

Генеральный штаб ВСУ сообщает общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 марта.

Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий, поэтому данные уточняются.

Российские войска не достигают поставленных целей почти по всем направлениям, поэтому прибегают к подлой тактике — ночью обстреливать жилые кварталы крупных городов.

ВСУ не отступают ни на шаг от определенных рубежей и блокируют силы оккупантов.

— На Полесском направлении враг пытается проводить наступательные действия в районе населенных пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Отмечено дальнейшее развертывание полевых логистических лагерей в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.

На Северском направлении российские оккупанты, не преуспевая в украинских городах Чернигов, Нежин и Сумы, Лебедин и Ахтырка, избегая боевых столкновений с ВС Украины, пытаются добраться до северных окраин Киева.

Вражеские части и подразделения сосредоточились в районах населённых пунктов Барышевка, Новая Басань, Любеч. Часть сил, фактически потерявших боеспособность, осуществляет перегруппировку и пытается наступать в направлении Бровары и Киев.

На Слобожанском направлении враг проводит наступательную операцию в районах населенных пунктов Золочев, Харьков, Балаклея, пытается продолжить наступление в направлении Лозовой, катастрофически нуждается в пополнении утраченной техники и личного состава.

На Донецком направлении оккупанты продолжают наступательные действия в районах населенных пунктов Новый Айдар, Волноваха и Мариуполь. Главной цели относительно захвата Мариуполя и выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей противник так и не достиг.

На Таврийском направлении противник не оставляет попыток проведения наступательной операции. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов сосредоточил основные усилия на направлении Николаев — Вознесенск.

В Черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков.

Часть сил противника продолжает действия в районах населенных пунктов Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка. РФ продолжает наступление с целью выйти на окраины Запорожья и Мариуполя.

В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда ЧФ РФ в составе четырех крупных десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении Одессы, — сообщает Генштаб ВСУ.

Киев и другие города Украины подвергаются ракетно-бомбовым ударам противника.

ВСУ обращается к блогерам, экспертам и обычным участникам интернет-сообщества с просьбой не распространять в реальном времени точные данные о месте попадания вражеских ракет и их последствиях.

Это может являться источником оперативной информации для российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки выстрелов врага.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о национальной игре украинцев и военных ошибках России.