Украина

Украинцы смело защищают свою землю. Потери оккупантов на восьмой день захватнической войны

Елена Яковлева, редактор сайта 03 марта 2022, 11:30
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0:14:52
Андрій Данилко
Я так радуюсь, что заблокировали эту кастрюлю: Данилко об исчезновении пропагандистов из YouTube
0:03:33
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