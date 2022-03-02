Алексей Арестович о национальной игре украинцев, способной приблизить победу

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал ошибки, которые допустила Российская Федерация во время вторжения в Украину и рассказал, какая национальная игра способна приблизить час победы.

— Эти идиоты совершили все возможные ошибки в военном деле. И еще специально придумали для этого несколько новеньких, — говорит Арестович.

По его словам, враг начинает терять инициативу и наша задача — ему помочь.

Игра, в которую с удовольствием играет весь народ Украины — приведи себе пленного российского военного и забери танк в хозяйство.

Теперь поиграть в эту игру нужно немного живее, говорит советник главы ОПУ.

Теперь к ошибкам России

Появилась информация о том, что Путин якобы вводит военное положение или кого-то мобилизует.

Это очень хорошо, это будет последняя ошибка, которую они допустят, — убеждает Арестович.

Представьте: приедут сюда пузатые дяди, у которых пуговицы на пузе не застегиваются, и которые попытаются здесь играть в войну. Здесь элитные подразделения разбегаются после первого боевого столкновения!

Россияне своими тылами забили все дороги, с перепугу ввели много войск и теперь не могут двигаться. Все тесно, все забито, все не работает.

У россиян за последние трое суток ни одного удачного действия на отдельном направлении.

Из 20 вертолетных десантов, которые они попытались высадить, удачным был только один. Остальные разметелили.

— Так что не печалимся, играем в веселую игру Замочи оккупанта и забери танк в хозяйство. Чуть больше драйва, чуть больше усилий, и они посыпятся, — убежден Арестович.

Напомним, позади неделя героической обороны украинского народа. Про потери России по состоянию на 3 марта читайте в материале по ссылке.