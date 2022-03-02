Олексій Арестович про національну гру українців, що здатна наблизити перемогу

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович перелічив помилки, яких припустилася Російська Федерація під час вторгнення в Україну та розповів, яка національна гра ладна наблизити час перемоги.

— Ці йолопи припустилися всіх можливих помилок у військовій справі. І ще спеціально вигадали для цієї нагоди кілька новеньких, — каже Арестович.

За його словами, ворог починає втрачати ініціативу і наше завдання — йому допомогти.

Гра, в яку з задоволенням грає весь народ України — приведи собі полоненого російського військового й забери танк у господарство.

Тепер пограти в цю гру треба трошки жвавіше, закликає радник голови ОПУ.

Тепер до помилок Росії

З’явилася інформація про те, що Путін нібито вводить воєнний стан чи когось мобілізує.

Це дуже добре, це буде остання помилка, якої вони припустяться, — переконує Арестович.

Уявіть: приїдуть сюди пузаті дядьки, в яких ґудзики на трунку не застібаються, і які спробують тут грати у війну. Тут елітні підрозділи розбігаються після першого бойового зіткнення!

Росіяни своїми тилами забили всі дороги, адже з переляку ввели забагато військ і тепер не можуть рухатися. Все тісно, все забито, все не працює.

У росіян за останні три доби жодної вдалої дії на окремому напрямку.

З 20 вертолітних десантів, які вони спробували висадити, вдалим був тільки один. Решту — відгамселили.

— Тож не журімося, граємо у веселу гру Замочи окупанта і забери танк у господарство. Трохи більше драйву, трохи більше зусиль, і вони посиплються, — переконаний Арестович.

Нагадаємо, позаду тиждень героїчної оборони українського народу. Про втрати Росії станом на 3 березня читайте в матеріалі за посиланням.