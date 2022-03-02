Олексій Арестович про національну гру українців, що здатна наблизити перемогу

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович перелічив помилки, яких припустилася Російська Федерація під час вторгнення в Україну та розповів, яка національна гра ладна наблизити час перемоги.
— Ці йолопи припустилися всіх можливих помилок у військовій справі. І ще спеціально вигадали для цієї нагоди кілька новеньких, — каже Арестович.
За його словами, ворог починає втрачати ініціативу і наше завдання — йому допомогти.
Гра, в яку з задоволенням грає весь народ України — приведи собі полоненого російського військового й забери танк у господарство.
Гра, в яку з задоволенням грає весь народ України — приведи собі полоненого російського військового й забери танк у господарство.
Тепер пограти в цю гру треба трошки жвавіше, закликає радник голови ОПУ.
Це дуже добре, це буде остання помилка, якої вони припустяться, — переконує Арестович.
Це дуже добре, це буде остання помилка, якої вони припустяться, — переконує Арестович.
Уявіть: приїдуть сюди пузаті дядьки, в яких ґудзики на трунку не застібаються, і які спробують тут грати у війну. Тут елітні підрозділи розбігаються після першого бойового зіткнення!
— Тож не журімося, граємо у веселу гру Замочи окупанта і забери танк у господарство. Трохи більше драйву, трохи більше зусиль, і вони посиплються, — переконаний Арестович.
Нагадаємо, позаду тиждень героїчної оборони українського народу. Про втрати Росії станом на 3 березня читайте в матеріалі за посиланням.