Кибервойна против России: как Украина и мир одерживает победу в информационном пространстве

В ответ на наступление России на Украину и безжалостные разрушения городов, Украина начала кибервойну против пропаганды оккупанта.

Весь цивилизованный мир на стороне Украины помогает показать правду о преступлениях России.

Хакеры, кибервойска и медиа противостоят крупнейшей пропагандистской машине РФ.

Все мобилизовались, чтобы разрушить путинскую пропаганду и открыть глаза россиянам, что их режим устроил настоящий геноцид украинского народа.

Сейчас благодаря хакерам на московских каналах транслируют уже не украинскую музыку, как это было вначале, а допросы российских пленных солдат.

Как противостоят и отстаивают правду в информационном поле, смотрите в Вікнах.