Кибервойна против России: как Украина и мир одерживает победу в информационном пространстве

В ответ на наступление России на Украину и безжалостные разрушения городов, Украина начала кибервойну против пропаганды оккупанта.
Весь цивилизованный мир на стороне Украины помогает показать правду о преступлениях России.
Хакеры, кибервойска и медиа противостоят крупнейшей пропагандистской машине РФ.
Все мобилизовались, чтобы разрушить путинскую пропаганду и открыть глаза россиянам, что их режим устроил настоящий геноцид украинского народа.
Сейчас благодаря хакерам на московских каналах транслируют уже не украинскую музыку, как это было вначале, а допросы российских пленных солдат.
Как противостоят и отстаивают правду в информационном поле, смотрите в Вікнах.