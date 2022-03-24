Велике будівництво після перемоги — що відновлюватимуть та за чий кошт

Ми розуміємо, що це відбудеться не скоро. Але відбудеться точно. Більш як 90% українців вважають, що відбудовувати і компенсовувати знищене в Україні повинна Росія — це дані соціологічного опитування Рейтинг. Орієнтовно, на цей момент сума завданих Росією збитків становить близько $2,5 трлн.

Станом на цей день “рускій мір” зруйнував понад 800 освітніх закладів України, більше ніж 4000 будинків зруйновані чи пошкоджені. На руїни перетворено 15 аеропортів країни, а понад 350 мостів є зруйнованими чи пошкодженими.

Знищені залізничні колії, дитсадки, лікарні, сполучення між містами — і це ще не повний перелік того, що потребує відбудови.

То як ми це відбудуємо?

Народний депутат України партії За майбутнє Віктор Бондар відповідає, що на відбудову лише інфраструктури ми витратимо два — три роки. Для цих робіт знадобиться багато робочої сили та техніки.

— Нам треба відновлювати дорожні комунікації, мости, аеропорти та багато інших об’єктів.

По суті, для нас це шанс переосмислити всю наявну інфраструктуру і відбудувати міста за абсолютно новими планами — зробити перегляд міст, які абсолютно знищені.

Віктор Бондар запевняє: це новий шанс України побудувати у себе нові європейські хаби у тих же аеропортах.

— Зробити центр пересадки між Азією і Європою буде логічно тут, в Україні. Зараз такий хаб є у Стамбулі, який перейняв ініціативу у 2005–2010 роках.

З чого починати?

Безумовно, зруйновані об’єкти обійдуться дуже дорого — може йтися про трильйони доларів.

Європа наголошує на необхідності розробити для України такий собі план Маршалла, як у 20-му столітті для повоєнної Європи. За словами Бондара, відбудова не може починатися та відбуватися лише з чогось одного.

Потрібно змінювати комплексно і систему водопостачання, енергопостачання, нові підходи до використання атомної енергетики та перегляд системи споживання газу.

— Ми нарешті переплануємо радянські забудови та збудуємо власні інфраструктурні “родзинки”.

Саме завдяки спільній кропіткій праці ми відбудуємо нашу країну. Але для того, щоб змусити Росію виплачувати нам репарації, варто зібрати доказову базу для суду в Гаазі. Як каратимуть Росію та куди надсилати докази військових злочинів рашистів — читайте у матеріалі.