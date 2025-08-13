В Венгрии разразился скандал из-за особняка Виктора Орбана, которое он тайно строит в Хатванпуште. На территории есть частный зоопарк с зебрами и антилопами, пальмовый сад и даже отопительная система под дорогой.

Об этом рассказал независимый депутат Акош Хадхази на своей странице в Facebook. Фото, обнародованные им, были сделаны около четырех лет назад. Орбан уже заявил, что это ферма его отца.

Орбан строит роскошное имение: Венгрия возмущена

По словам Хадхази, под дорожным покрытием парка установили тепловолокно, чтобы во время снегопадов его не приходилось расчищать.

— На двух других фотографиях виден подземный коридор, соединяющий здания. Если это сельскохозяйственное предприятие, это очень странно, — написал депутат.

Фотографии сделал строитель, который там работал. Он быстро покинул место, потому что ему “было очень противно”. Подземный коридор выложен кирпичом, но снаружи него есть шестидесяти-сантиметровая железобетонная стена.

— К сожалению, сейчас доступно очень мало фотографий интерьера. Когда рабочие заходят, у них забирают телефоны и угрожают. Я видел фотографии, сделанные внутри построек (они шокировали), но автор не решился их мне дать.

А золотой унитаз был? Журналисты показали тайный особняк Орбана в Венгрии / 2 Фотографии

Еще в 2021 году венгерское издание HVG показало одну из немногих фотографий интерьера поместья. Внутрь здания строили библиотечную комнату с атриумом и галереей в стиле барочного замка.

Недавно Акош Хадхази организовал митинг возле особняка в Хатванпуште. Полиция и охрана не пропускали участников внутрь, поэтому те были вынуждены наблюдать за территорией со стремянок.

Однако один из участников все-таки запустил дрон, чтобы тщательно изучить земельный участок. Видео особняка позже распространил венгерский канал Telex.

Опубликованные кадры из воздуха показывают обширную территорию, где расположено элитное поместье. Участок официально принадлежит отцу Виктора Орбана, но как уточняет HVG, точно не напоминает фермерские угодья.

На территории видны многоэтажные дома с лифтами, бассейн, сады, зебры и другие животные.

— Независимый депутат парламента Акош Хадхази был прав, когда заявил, что здесь строится ферма его отца или барочный замок с библиотекой, аллеями для прогулок и часовней, пальмовой оранжереей, солнечной электростанцией, фонтанами, подземным гаражом, садовым прудом и частным зоопарком.

Они также провели параллель между событиями в Венгрии и ситуацией в Украине, когда граждане смогли впервые попасть в загородную резиденцию экс-президента Януковича, чтобы увидеть, действительно ли его унитаз был сделан из золота.

Между тем, в Венгрии продолжается подготовка к выборам, которые состоятся в 2026 году. Кто среди главных оппонентов Орбана — читай в материале.

