Вертепы в Австрии и 12 блюд в Британии: как украинцы празднуют Рождество за границей

Рождество — семейное, родственное. Так его называют и так привыкли встречать в Украине: за большим столом, с близкими рядом, в доме, где каждый звук знаком. Но за границей реальность иная.

Здесь Рождество часто приходится собирать по кусочкам — из памяти, привычек, запаха кутьи, колядки из телефона. Именно здесь украинцы не просто сохраняют традиции, а и передают их дальше: учат детей, готовят кутью, поют колядки и делятся этим праздником с теми, кто рядом — даже если это другая страна и другой язык.

Для тысяч украинских семей это уже не первое Рождество войны, встреченное вдали от дома. Но даже за границей Сочельник остается способом сохранить себя, память о доме и чувство общности.

Вікна пообщались с украинцами из разных стран мира и спросили, как это — встречать первую звезду не дома, но с Украиной в сердце.

Рождество в Германии: история семьи Томчук

Для Павла Томчука Рождество — не просто дата. Это день, в котором держится его семья. Его сына Андрея знает вся страна — мальчик из Коростеня, который вследствие российского обстрела потерял обе ножки. Сегодня семья находится за границей. Но с собой они вывезли то, что не уничтожают ракеты.

Так же, как и в Украине, мы празднуем Рождество 25 декабря. И здесь, за границей, придерживаемся этой даты. Мы готовим Святую вечерю, накрываем стол с украинскими блюдами, надеваем праздничную одежду — часто вышиванки, — говорит отец.

В их доме Рождество — это ритуал памяти. Елка, свет, колядки, щедровки. И дети, которые растут с пониманием, кто они есть. Павел убежден: корни — это то, что дает силы стоять на ногах, даже если они протезированные.

Для нас важно, чтобы дети слышали украинские колядки, знали наши традиции, понимали, откуда мы, — объясняет мужчина.

Андрейка и его сестра Анна очень ждут Рождества. Не из-за подарков — из-за особого чувства близости. Павел говорит:

Для них это о тепле, о времени вместе, о вере в чудо.

Семья празднует в узком кругу, но накануне Павел становится настоящим амбасадором украинской культуры — рассказывает местным о нашем Сочельнике. Однако за улыбкой скрывается тоска:

— Не обнять родных. Особенно мою бабушку, которая привила мне любовь к этому празднику. Очень не хватает друзей. И особенно больно осознавать, что с некоторыми из них встретиться уже невозможно. Но есть и главное. Самое ценное — сохранить семейное тепло и передать традиции детям. Даже вдали от Родины.

Как празднуют Рождество в Австрии: марафон традиций Наталки Федечко

Для Наталки и ее семьи Рождество — это целая вселенная, которую они каждый год бережно воссоздают в Вене. Здесь царит математика любви: большой стол, 12 блюд и многоголосье колядок.

Подготовка к Сочельнику — это настоящий кулинарный марафон. Мама Наталки уже сейчас в процессе, потому что настоящий праздник не терпит спешки.

У нас ужин очень традиционный: реально есть 12 блюд, все посчитано — и ушки, и борщ, и несколько видов вареников, — рассказывает Наталка.

За праздничным столом собираются все вместе: родители мужа, мама Наталки и дети. Но магия начинается еще за месяц до первой звезды — с колядок, которые звучат во время завтраков.

Мы обсуждаем, какие они помнят с прошлого года. Хотя сын уже старший, ему 16, а младшему — 11, они вспоминают, как мы ходили колядовать, у кого мы были, куда пойдем в этом году, — делится женщина.

Живя в Австрии, семья не только сохраняет свое, а и делится им с местными — несколько лет назад, когда дети были поменьше, они ходили к австрийцам с вертепом.

Наталка говорит, что ее друзья и сейчас собственноручно пишут актуальные сценарии вертепов, подбирая слова специально под детей.

Однако интеграция в другое общество диктует свои правила. Чтобы дети чувствовали себя комфортно среди сверстников, в семье устраивают так называемые сдвоенные праздники.

В школе порой детей спрашивают: А что ты получишь на Рождество?. К нашим детям приходит Святой Николай, как в Украине. Поэтому, возможно, какие-то маленькие подарочки будем делать и на само Рождество под елочку, — объясняет Наталка.

Она верит: если традиции не лелеять дома, они станут для детей чужими. Поэтому, несмотря на жизнь за границей, сердце семьи остается в Украине. Они каждый год стараются ехать на праздники домой.

— Обычно мы каждый год едем в Украину на Рождество. В этом году мы тоже поедем в Украину на Рождество. Но когда мы возвращаемся, то мы собираемся с друзьями и тоже празднуем вместе.

Как празднуют Рождество в Британии: история многодетной матери

Для Ольги Окомелко это уже четвертое Рождество в Британии. Четыре года вдали от дома, где каждый праздник — это тихая битва за право не раствориться в чужом пространстве.

Традиция праздновать 24 декабря была в ее семье всегда благодаря дедушке-поляку. Но сегодня эта дата имеет другой привкус.

У меня дедушка поляк, и мы с детства праздновали с ним Рождество 24–25 декабря, а потом еще и 7 января. Теперь мы остались только с одной датой, но все равно чувствуем себя как бы отрезанными от мира, — делится женщина.

В Британии Новый год — лишь бледная тень праздника. Вся энергия украинской мамы уходит на рождественскую ночь, где она должна быть и берегиней, и волшебницей.

Чувствуется одиночество, тоска по дому. Нет родных, которые бы создавали атмосферу, делали подарки или помогали готовить кутью. Здесь все сама. И от тебя зависит — состоится этот праздник или нет, — говорит Ольга.

Она сама создает магию: лепит вареники, варит кутью и узвар, раскрашивает с детьми пряники. Британия же отвечает своей щедростью — накануне праздника овощи в магазинах стоят копейки.

Картофель, капуста, морковь — все стоит по 8 или 15 копеек за килограмм. Это делают, чтобы даже самый бедный человек мог накрыть праздничный стол. Это такой маркетинговый ход с большим сердцем, — объясняет Ольга.

Украинская кутья на британском столе соседствует с местными минс-паями. Это взаимоуважение, но не лекарство от тоски.

Говорят, что дом там, где твоя семья. Но корни и люди вокруг тоже много значат. Здесь ты будто вырван с корнями из Украины и посажен в почву, которая не твоя. Хочется плакать, потому что очень грустно. Хочется домой, обнимать родных и есть кутью именно с ними.

Рождество в Норвегии: история семьи Лервог

Таня Лервог живет в норвежском Олесунне уже 20 лет. Ее Рождество — это сочетание скандинавской сказки и боли, которая не утихает. Ее сердце разорвано между уютным домом у фьордов и домиком в Сумской области, где под звуки сирен встречает праздники ее мама.

В Норвегии время адвента ценят чуть ли не больше всего. Это период подготовки, календарей с заданиями и особой атмосферы.

— Это время невероятной суеты, но очень приятной, — рассказывает Таня. — В магазинах появляется julebrus — особая рождественская газировка, глинтвейн и пряники. Мы заранее готовим адвент-календарь для детей. Это наша традиция: каждый день ребята получают задание — печь печенье, мастерить открытки для бабушки или просто смотреть вместе рождественский фильм.

23 декабря в Норвегии называют маленьким Сочельником. В этот день семья готовит особую рисовую кашу с корицей. В кастрюлю кладут один миндальный орех: кому он попадется, тот получает подарок. Это мелочи, из которых строится ощущение чуда.

Сочельник по-норвежски: без алкоголя, но с горами подарков

24 декабря жизнь в Олесунне замирает. После двенадцати дня магазины закрываются, а с появлением первой звезды семьи собираются за столом.

— За праздничный стол у нас отвечает муж-норвежец Синдре. Ужин традиционный: запеченные свиные ребра, баранина, специальные колбасы и кислая капуста, которая на самом деле больше сладкая на вкус. И никаких тортов на десерт! Вместо них — рисовый крем с фруктовым муссом и печенье, которое мы пекли в течение всего декабря, — вспоминает Татьяна.

Для Тани 7 января — дата особенная, хотя в Норвегии это обычный рабочий день.

Когда-то я праздновала 7 января скромно: созванивалась с родителями, готовила селедку под шубой. Но именно в этот день, 16 лет назад, я встретила своего будущего мужа. Поэтому я всегда шучу, что Синдре — мой лучший рождественский подарок, — делится женщина.

Вспоминая свое детство в Сумской области, Таня признается, что тогда главным был Новый год: мандарины, конфеты и бенгальские огни. Но именно от мамы и папы она вывезла самую ценную украинскую традицию — ощущение уюта, когда вся семья вместе за одним столом.

Несмотря на норвежское спокойствие, в разговоре с Таней чувствуется глубокая тоска. Самое сложное в жизни за границей — это не языковая или культурная адаптация. Это расстояние, которое становится непреодолимым в праздничные дни.

Мой папа уже никогда не поздравит меня и внуков. А мама сейчас встречает Рождество совсем одна в своем доме, без света. Вместо церковных колоколов она слухает сирены и прислушивается к звукам Шахедов. Это болит невероятно. То беззаботное детство уже никогда не вернешь, — говорит Таня.

На Новый год Лервоги открывают двери для друзей, смотрят фейерверки с террасы и планируют будущее. Потому что вера в то, что мысли материальны — это то, что дает силы жить дальше.

Чтобы этот огонь не угас, а рождественская магия в детских сердцах превратилась в прочную броню идентичности, мы должны продолжать петь. Мы выбрали тексты, которые легко выучить самым маленьким, и те, что отзовутся в душе подростков.

