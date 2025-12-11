Знать историю своей страны означает уметь отличать настоящих друзей от врагов, ориентироваться в событиях и понимать, что именно привело к тем или иным вещам. Украинская история полна важных и судьбоносных поворотов, часто делавшихся темной рукой Кремля.

Совсем скоро Украина будет отмечать Рождество Христово. Несколько лет назад церковь официально одобрила переход на новый стиль календаря, чтобы отпраздновать Рождество вместе со всем миром 25 декабря. Однако для многих людей этот переход непонятен и нежелателен.

Чтобы лучше понять причину перехода на григорианский календарь и когда на самом деле украинцы издавна праздновали Рождество, мы расскажем тебе, когда отмечали Рождество в Украине до 1918 года.

Рождество в Украине до 1918 года: что известно

Последний век разногласия в датах празднования Рождества словно разделили верующих на “католиков” и “православных”. Вместе с тем точная дата рождения Иисуса Христа не упомянута ни в одном Завете. 25 декабря как Рождественский день утвердил своим указом Папа римский Юлий I в 337 году.

Священнослужители отмечают, что религиозные праздники не привязаны к календарям. По сути, католики, православные и греко-католики празднуют Рождество в один день, однако считают они его по разным календарям: григорианскому — новому стилю, или юлианскому –— старому.

Весь мир пользуется григорианским календарем, ведь юлианский отстает от нового стиля аж на 13 дней.

Введен новый календарь был ещё 4 октября 1582 года Папой Римским Григорием XIII, однако в украинском контексте также следует упоминать и эпоху правления российского цариата, советской власти на наших территориях.

Таким образом, на григорианский календарь Украинская Народная Республика перешла после падения Российской империи, в 1918 году.

В то же время на григорианский календарь перешли и большевики, однако церковь продолжила использовать старый календарь.

С какого года празднуют Рождество 7 января

До какого года Украина отмечала Рождество 25 декабря? В последний раз украинцы отмечали праздник в этот день в 1917 году. Уже в 1918 году был введен григорианский календарь, но праздник Рождества был перенесен на 7 января, что по юлианскому календарю было тем же 25 декабря — тогда церковь продолжила жить по старому стилю календаря.

Из-за этого возникла путаница в датах, продолжающихся до сих пор.

На это также повлияли и большевики: советские власти стремились стереть из памяти порабощенных народов традиции и культуру, а на высший уровень поставить вождя, а не веру. Уже с 1920 года началась политика “освобождения трудящихся масс от религиозных предрассудков”.

До 1918 года украинцы традиционно праздновали Рождество Христово 25 декабря.

Об этом говорит и историк Ольга Друг.

После активной антирелигиозной пропаганды Кремль принялся и вовсе заменять все традиционные религиозные праздники на придуманные страной советов: Рождество было под запретом, а на замену ему пришел Новый год с Дедом Морозом вместо традиционного Святого Николая.

