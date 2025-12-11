Різдво в Україні до 1918 року: що каже історія та чи є 25 грудня ближчим для українців

Знати історію своєї країни — означає вміти відрізняти справжніх друзів від ворогів, орієнтуватися в подіях та розуміти, що саме призвело до тих чи інших речей. Українська історія сповнена важливих та доленосних поворотів, які часто робилися темною рукою Кремля.

Зовсім скоро Україна відзначатиме Різдво Христове. Кілька років тому церква офіційно схвалила перехід на новий стиль календаря, щоб святкувати Різдво разом з усім світом 25 грудня. Однак для багатьох людей цей перехід є незрозумілим та небажаним.

Щоб краще зрозуміти причину переходу на григоріанський календар та коли насправді українці здавна святкували Різдво, ми розповімо тобі, коли відзначали Різдво в Україні до 1918 року.

Різдво в Україні до 1918 року: що відомо

Останнє століття розбіжності у датах святкування Різдва немов розділило вірян на “католиків” та “православних”. Разом з тим, точної дати народження Ісуса Христа не згадано в жодному Завіті. 25 грудня як день Різдва затвердив своїм указом Папа римський Юлій I в 337 році.

Священнослужителі зауважують: релігійні свята не привʼязані до календарів. По суті, католики, православні та греко-католики святкують Різдво в один день, однак рахують вони його за різними календарями: григоріанським — новим стилем, чи юліанським — старим.

Увесь світ послуговується григоріанським календарем, адже юліанський “відстає” від нового стилю аж на 13 днів.

Запроваджений новий календар був ще 4 жовтня 1582 року Папою Римським Григорієм XIII, однак в українському контексті також варто згадувати й епоху правління російського царату, радянської влади на наших територіях.

Отож, на григоріанський календар Українська Народна Республіка перейшла аж після падіння Російської імперії, у 1918 році.

У той самий час на григоріанський календар перейшли й більшовики, однак церква продовжила послуговуватися старим календарем.

З якого року святкують Різдво 7 січня

До якого року Україна святкувала Різдво 25 грудня? Востаннє українці відзначали свято у цей день у 1917 році. Вже у 1918 році було запроваджено григоріанський календар, але свято Різдва перенесли на 7 січня, що за юліанським календарем було тим же 25 грудня — тоді церква продовжила жити за старим стилем календаря.

Через це виникла плутанина в датах, що триває й дотепер.

На це також вплинули й більшовики: радянська влада прагнула стерти з памʼяті поневолених народів традиції та культуру, а на найвищий рівень поставити вождя, а не віру. Уже з 1920 років почалася політика “звільнення трудящих мас від релігійних забобонів”.

До 1918 року українці ж традиційно святкували Різдво Христове 25 грудня.

Про це говорить й історикиня Ольга Друг.

Після активної антирелігійної пропаганди Кремль взявся й зовсім замінювати всі традиційні релігійні свята на вигадані країною рад: Різдво було під забороною, а на заміну йому прийшов Новий рік із Дідом Морозом замість традиційного Святого Миколая.

Детальніше про цю підміну та які сенси насправді вклала радянська влада у персонажа Діда Мороза, ми розповідали тобі раніше.

