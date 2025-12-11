Стиль життя Свята

Різдво в Україні до 1918 року: що каже історія та чи є 25 грудня ближчим для українців

Вікторія Мельник, журналістка сайту 11 Грудня 2025, 11:10 3 хв.
коли почали святкувати різдво 7 січня
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь