Деда Мороза не существует! А кто тогда в Украине? Разбираем, как этот персонаж стал советским пропагандистом

Не казалось ли тебе странным, что в европейских странах такого персонажа, как Дед Мороз, просто не существует? Главным зимним персонажем там является Святой Николай.

Даже в Америке всем известный Санта Клаус — это Saint Nikolas, что в переводе означает Святой Николай, а не Дед Мороз.

Кто же на самом деле Дед Мороз, как он связан с СССР и почему украинцам следует отказаться от этого персонажа, читай дальше.

Сейчас также смотрят

Как у нас украли Святого Николая

Период 30-х годов запомнился в истории как время яростных политических репрессий в СССР и борьбы с церковью. Следовательно, любые празднования религиозных праздников находились под запретом.

Только в 1935–1936 годах советские власти разрешили праздновать Новый год. Однако без намека на религиозных персонажей, символов и атрибутов.

В 1935 году появился тезис, что нужно организовывать празднование Нового года с новыми советскими традициями и новыми символами. Озвучил его соратник Сталина Павел Постышев.

А уже в 1937 году с легкого пера пропагандистов возник культ новогоднего персонажа Деда Мороза. Таким образом пытались устранить или по крайней мере минимизировать влияние церкви и традиций среди людей.

Альтернативный Дед Мороз был призван противостоять христианскому образу Святого Николая. Фактически “красный дед” является русско-советской версией христианского Санты.

Зло стало служить злу: происхождение Деда Мороза

Сам по себе персонаж пришел из языческих верований и был далек от доброго деда, раздающего подарки.

В мифологии Дед Мороз был повелителем зимы и в разных регионах имел разные имена. В открытых источниках можно встретить следующие названия: Трескун, Студенец, Карачун, Зимник и Мороз.

Как бы его ни звали, образ был один — четкий и зловещий. Его изображали как гигантского злого деда, который вымораживал людей вместе со скотом и всеми их припасами.

Люди тех времен были далеки от науки, поэтому надеялись, что жертвоприношение может спасти их от природного явления. Следовательно, Морозу приносили жертву из животных или людей.

Если к утру жертва была замерзшей и покрытой льдом или снегом, это означало, что Мороз позволит людям пережить зиму.

Однако советские пропагандисты заставили танцевать под их сценарий даже этого языческого злодея. Они переодели его в костюм добряка, добавили бороду из ваты, нарисовали красный нос и вручили мешок конфет, чтобы персонаж был максимально похож на образ доброго Николая.

Над сценариями празднования Нового года работали главные пропагандисты Союза: автор сталинского гимна СССР Сергей Михалков и один из ведущих советских детских писателей Лев Кассиль.

Они понимали, что просто вытеснить христианские праздники, традиция которых продолжалась поколениями, никогда не получится. Однако вполне реально было предоставить статус “главного” своему Деду Морозу.

Все новогодние детские праздники, подарки, торжественное зажигание елки — не что иное, как пиарный ход рекламной кампании. Там детей с детства учили правильным для советской системы ценностям и нарративам.

Таким образом в СССР подменяли понятия. Дед Мороз для поколений тех времен стал заменой Святого Николая, елка стала не рождественской, а новогодней, на столах должна была стоять не кутья, а оливье.

В кожаных креслах советской верхушки придумали еще много мелких нарративов, которые в результате заставляли людей забыть, что этот праздник искусственный.

Дед Мороз стал ассоциироваться со сказочным героем новогодней традиции, которым раньше был Святой Николай. Также он был каплей света в кровавой тьме репрессий и массовых пыток.

Наверное, именно поэтому, несмотря на успешную декоммунизацию, советский праздник Нового года и его главный персонаж никуда не исчезли.

Почему от Деда Мороза следует отказаться

Конечно, можно воспринимать главного персонажа Нового года как сказочного и нереального деда, не имеющего ничего общего с СССР и пропагандой.

Однако следует помнить, что война с Россией продолжается не на одном фронте. Направлений борьбы много, среди них и борьба за культурную идентичность и европейские ценности.

Нас, наш язык и даже праздники уничтожали, чтобы стереть с лица земли украинский народ. Несмотря на массовый террор, который продолжается до сих пор, мы не забыли о наших традициях.

Детям под подушку Николай продолжал приносить подарки 19 декабря, а 6 января все хозяйки накрывали праздничный стол, где главной была рождественская кутья.

Если российская пропаганда может аргументировать нарушение суверенитета нашей страны защитой русскоязычных, апеллировать к “братёрству”, то стоит ли лелеять персонажей их наследия?

Сейчас время, когда следует возвращаться к собственным ценностям и истокам. Даже если ты не сторонник(-ца) христианства, традиционные зимние праздники являются прекрасной возможностью ощутить добро и ценности, о которых в современном темпе жизни можно забыть.

И все таки никто не мешает вознаградить друг друга символическим подарком за успешно прожитый год. Если ты не знаешь, что подарить друзьям на Новый год, то читай наш материал.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.