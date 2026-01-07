Какие страны празднуют Рождество 7 января: отличия в традициях и почему есть разные даты праздника

Если ты часто не можешь вспомнить, какие страны празднуют Рождество 7 января, а какие 25 декабря, мы расскажем тебе об этом подробнее. Так ты сможешь вовремя поздравить родственников, друзей и знакомых за границей. А еще узнаешь больше, почему Рождество празднуют в разные даты.

Какие страны празднуют Рождество 7 января: почему и когда так начали отмечать

В Священном Писании нет достоверной даты рождения Иисуса Христа, поэтому она условная. До сих пор ни историки, ни религиоведы не пришли к выводам о точной дате. Однако первые попытки рассчитать ее произошли в IV ст. н.э в эпоху Римской империи.

На Третьем Всемирном (Эфесском) соборе в 431 году решили отмечать Рождество 25 декабря. Однако из-за разницы в календарях некоторые конфессии отмечают Рождество 7 января.

7 января Рождество отмечают : Греческая православная церковь Иерусалима, Московский патриархат, Грузинская автокефальная православная церковь, Сербская православная церковь, Польская автокефальная православная церковь, Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ).

: Греческая православная церковь Иерусалима, Московский патриархат, Грузинская автокефальная православная церковь, Сербская православная церковь, Польская автокефальная православная церковь, Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ). 6 января Рождество отмечают в Армении.

в Армении. А 25 декабря Рождество отмечают в Южной и Северной Америке, большинстве стран Европы, в Австралии, Индии.

Чем отличается Рождество 7 января и 25 декабря

Православные (до прошлого года и ПЦУ), УГКЦ и протестантские церкви пользуются юлианским календарем. Его ввел Юлий Цезарь во времена Римской империи. Однако астрономическую неточность календаря заметили давно.

По юлианскому календарю Рождество будет постепенно смещаться на другую дату, например, в 2101 году Рождество придется на 8 января. Отставание сейчас составляет 13 дней, что является разницей между празднованием 25 декабря и 7 января. Но со временем неточность календаря будет двигаться в сторону дня весеннего равноденствия.

Из-за астрономической неточности в 16 веке произошла календарная реформа — тогда был введен григорианский календарь. По этому календарю нет отставания, дата Рождества совпадает. Поэтому большинство стран мира живут по этому календарю.

Существует также и новоюлианский календарь — измененный юлианский календарь без астрономической неточности. Украина в 2023 году перешла на новоюлианский календарь, чтобы отмечать праздники вместе со всем миром. К 2800 году григорианский и новоюлианский календари будут полностью совпадать.

