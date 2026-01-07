Які країни святкують Різдво 7 січня: чи відрізняються традиції та чому є різні дати свята

Якщо ти часто не можеш пригадати, які країни святкують Різдво 7 січня, а які — 25 грудня, ми розповімо тобі про це детальніше. Так ти зможеш вчасно привітати родичів, друзів та знайомих за кордоном. А ще — дізнаєшся більше, чому Різдво святкують у різні дати.

Які країни святкують Різдво 7 січня: чому і коли так почали відзначати

У Святому Письмі немає певної дати народження Ісуса Христа, тому вона є умовною. Досі ані історики, ані релігієзнавці не дійшли висновків про точну дату. Проте перші спроби розрахувати її сталися у IV ст. н.е за епохи Римської імперії.

На Третьому Всесвітньому (Ефеському) соборі в 431 році вирішили відзначати Різдво 25 грудня. Проте через різницю в календарях деякі конфесії відзначають Різдво 7 січня.

7 січня Різдво відзначають : Грецька православна церква Єрусалима, Московський патріархат, Грузинська автокефальна православна церква, Сербська православна церква, Польська автокефальна православна церква, Українська греко-католицька церква (УГКЦ).

: Грецька православна церква Єрусалима, Московський патріархат, Грузинська автокефальна православна церква, Сербська православна церква, Польська автокефальна православна церква, Українська греко-католицька церква (УГКЦ). 6 січня Різдво відзначають у Вірменії.

у Вірменії. 25 грудня Різдво святкують у Південній і північній Америці, більшості країн Європи, в Австралії, Індії.

Чим відрізняється Різдво 7 січня та 25 грудня

Православні (а до минулого року й ПЦУ), УГКЦ та протестантські церкви користуються юліанським календарем. Його запровадив Юлій Цезар за часів Римської імперії. Проте його астрономічну неточність помітили давно.

За юліанським календарем Різдво поступово зміщуватиметься на іншу дату, наприклад, у 2101 році Різдво припаде на 8 січня. Відставання зараз складає 13 днів, що є різницею між святкуванням 25 грудня та 7 січня. Але з часом неточність календаря рухатиметься в бік до дня весняного рівнодення.

Через астрономічну неточність у 16 столітті відбулася календарна реформа — тоді запровадили григоріанський календар. За цим календарем немає відставання, дата Різдва збігається. Тому більшість країн світу живуть за цим календарем.

Існує також і новоюліанський календар — змінений юліанський календар без астрономічної неточності. Україна у 2023 році перейшла на новоюліанський календар, аби відзначати свята разом з усім світом. До 2800 року григоріанський та новоюліанський календарі будуть повністю збігатися.

