Похороны королевы Елизаветы II: как прощалась с монархом Великобритания и весь мир

Казалось, она будет жить вечно. Теперь мы точно знаем, что память о королеве Елизавете II, по крайней мере, останется навечно в сердцах многих людей.

Новость о ее смерти всколыхнула всех. И сегодня, 19 сентября, Великобритания и весь мир прощается с монархом, отправляя ее в вечность.

Церемония началась в час дня по киевскому времени. Трансляцию события можно просмотреть онлайн.

Началось прощание с королевой с выступлений премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и генерального секретаря Содружества Патрисии Скотленд. После этого архиепископ Кентерберийский произнес свою проповедь.

Похоронили Елизавету II в Мемориальной часовне короля Георга VI, где покоится ее муж умерший в прошлом году принц Филипп. Также там похоронены королева-мать, принцесса Маргарет и отец королевы – король Георг VI.

Кто присутствовал на церемонии погребения Елизаветы II

На поминальную службу за королевой Елизаветой II приглашены две тысячи человек. Среди первых прибывших на процессию, конечно, сын королевы – король Великобритании Чарльз III.

Вместе с ним прибыли принц Уэльский Уильям и герцог Сассекский Гарри.

Позже на процессию приехали их супруги принцесса Уэльска Кэтрин и Меган Маркл вместе со своими детьми. Также из королевской семьи присутствовали принцесса Шарлотта и принц Джордж.

Король Чарльз III



Принцесса Шарлотта Уэльская







Герцогиня Сассекская Меган, королева-консорт Камилла, принц Джордж Уэльский, принцесса Уэльская Кэтрин, принцесса Шарлотта Уэльская и Софи, графиня Уэссекская Фото: Getty Images

Премьер-министр Британии Лиз Трасс и бывшие премьеры, среди которых и Борис Джонсон, также приехали почтить память королевы.

Кроме того, многие мировые лидеры приехали попрощаться с Елизаветой II. Среди них президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Ирландии Майкл Хиггинс.

Брижит и Эммануэль Макрон

Джо и Джилл Байден

Борис и Кэрри Джонсон





Фото: Getty Images

По приглашению британской стороны, чтобы воздать честь королеве Елизавете II, на церемонию прощания прибыли первая леди Елена Зеленская, премьер-министр Денис Шмигаль и посол Украины Вадим Пристайко.

Украинские представители выразили соболезнования президенту, правительству и народу Украины, а также выразить благодарность за поддержку Великобритании в такое непростое время для обеих стран.

Российских представителей не пригласили.

Большинство украинцев запомнят ее Величество из-за простого, но важного факта. Она была главой государства, которая одной из первых протянула руку помощи, когда Украина столкнулась с варварским российским нашествием, — пишет Денис Шмигаль.

К своим обязанностям уже приступил новый монарх. Читай, как Чарльз III официально был провозглашен королем Великобритании.

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Главное фото: Getty Images