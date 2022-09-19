Похорон королеви Єлизавети II: як прощалась з монархом Велика Британія та увесь світ

Здавалося, вона буде вічно жити. Тепер ми точно знаємо, що пам’ять про королеву Єлизавету II, принаймні, залишиться навічно у серцях багатьох людей.

Новина про її смерть сколихнула усіх. І сьогодні, 19 вересня, Велика Британія та весь світ прощається з монархом, відправляючи її у вічність.

Церемонія стартувала о першій годині дня за київським часом. Трансляцію події можна переглянути онлайн.

Зараз також дивляться

Розпочалось прощання з королевою з виступів прем’єр-міністерки Великої Британії Ліз Трасс та генерального секретаря Співдружності Патрісії Скотленд. Після цього архієпископ Кентерберійський виголосив свою проповідь.

Поховали Єлизавету ІІ у Меморіальній каплиці короля Георга VI, де покоїться її чоловік принц Філіп, який помер минулого року. Також там поховані королева-мати, принцеса Маргарет та батько королеви – король Георг VI.

Хто був присутній на церемонії поховання Єлизавети ІІ

На поминальну службу за королевою Єлизаветою ІІ запрошено дві тисячі осіб. Серед перших, хто прибув на процесію, звісно, син королеви — король Великої Британії Чарльз III.

Разом із ним прибули принц Уельський Вільям та герцог Сассекський Гаррі.

Пізніше на процесію приїхали їхні дружини принцеса Уельська Кетрін та Меган Маркл разом зі своїми дітьми. Також з королівської родини були присутні принцеса Шарлотта і принц Джордж.

Король Чарльз ІІІ

Принцеса Уельська Шарлотта









Герцогиня Сассекська Меган, королева-консорт Камілла, принц Джордж Уельський, принцеса Уельська Кетрін, принцеса Уельська Шарлотта та Софі, графиня Вессекська Фото: Getty Images

Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс і колишні прем’єри, серед яких і Борис Джонсон, також приїхали вшанувати пам’ять королеви.

Крім того, чимало світових лідерів приїхали попрощатись з Єлизаветою ІІ. Серед них президент США Джо Байден, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Еммануель Макрон та президент Ірландії Майкл Хіггінс.

Бріжит та Еммануель Макрон







Керрі і Борис Джонсон

Джилл і Джо Байден Фото: Getty Images

На запрошення британської сторони, щоб віддати шану королеві Єлизаветі ІІ, на церемонію прощання прибули перша леді Олена Зеленська, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та посол України Вадим Пристайко.

Українські представники висловили співчуття президента, уряду та народу України, а також висловити подяку за підтримку Великої Британії у такий непростий час для обох країн.

Російських представників не було запрошено.

Більшість українців запам’ятають її Величність через простий, але важливий факт. Вона була главою держави, яка однією з перших простягла руку допомоги, коли Україна зіткнулася з варварською російською навалою, – пише Денис Шмигаль.

До своїй обов’язків вже приступив новий монарх. Читай, як Чарльза III офіційно було проголошено королем Великої Британії.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Головне фото: Getty Images