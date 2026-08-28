Помер Гаральд V: що відомо про смерть короля Норвегії

Сьогодні, 28 серпня, на 90-му році життя помер король Норвегії Гаральд V. Упродовж останніх днів норвезький монарх перебував у лікарні, де отримував лікування від гемолітичної анемії.

Про смерть Гаральда V повідомила Королівська родина Норвегії.

Помер король Норвегії Гаральд V: що відомо

Король Норвегії Гаральд V помер у п’ятницю, 28 серпня, о 06:35 за місцевим часом (07:35 за Києвом).

– З глибоким сумом повідомляємо, що Його Величність король Гаральд сьогодні помер. Король Гаральд мирно заснув у Національній лікарні у п’ятницю, 28 серпня, о 06:35 ранку, — йдеться у повідомленні королівського палацу.

89-річний монарх 10 днів перебував у лікарні, де його лікували від гемолітичної анемії — передчасного руйнування еритроцитів, що призводить до дефіциту цих важливих клітин.

Як повідомляла родина, стан здоров’я короля “надзвичайно серйозний”. Королева Соня та кронпринц Гокон — дружина та син Гаральда V — скасували заплановані зустрічі, щоб бути поруч із монархом в Університетській лікарні Осло разом з іншими членами королівської родини. Натовпи норвежців принесли квіти до палацу у зв’язку із новиною про хворобу монарха.

Вчора, 27 серпня, пізно ввечері норвезький палац поінформував громадськість про те, що стан хворого не змінився.

Як повідомляє BBC, останніми роками Гаральд V мав багато проблем зі здоров’ям, через що йому довелося скоротити свої королівські обов’язки. У 2024 році королю встановили кардіостимулятор після того, як він захворів під час своєї відпустки в Малайзії.

Король Норвегії Гаральд V: біографія та досягнення

Гаральд став першим норвезьким королем з XIV століття, який був народженим у Норвегії. Він зійшов на престол 17 січня 1991 року, після смерті батька, Олафа V. До сьогоднішнього дня він був найстаршим правлячим монархом Європи.

Після 35 років на троні, норвежці пам’ятатимуть Гаральда V як реформатора, який модернізував монархію та наважився порушити традиції, взявши за дружину жінку недворянського походження — Соню Гаральдсен.

Королівські спостерігачі зазначають, що він був простим та шанованим у народі, описуючи Гаральда як “народного короля”, пише ВВС.

Повідомляється також, що за часів його правління монархія Норвегії стала більш егалітарною (рівноправною) та прозорою у сфері фінансів й охорони здоров’я.

У 2011 році Гаральд зіткнувся зі своїм найбільшим викликом як король, коли терорист Андерс Брейвік убив 77 людей у Норвегії. Тоді Гаральд виголосив промову, висловлюючи співчуття жертвам та їхнім родинам як батько, дід, чоловік і король. Його голос тремтів і зривався, він сказав, що як король цієї країни, співчуває кожному з постраждалих.

Історик Оле-Йорген Шульсруд-Хансен зазначає:

Я думаю, що цей момент закарбувався в наших умах щодо того, якою має бути монархія.

Після смерті Гаральда V новим королем Норвегії стає його 53-річний син, кронпринц Гокон. Дружина Гокона, кронпринцеса Метте-Маріт раніше потрапила у скандал через контакти із покійним фінансистом та сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Також її син від попередніх стосунків Маріус Борг Гьойбю отримав вирок у справі про зґвалтування та домашнє насильство.

Раніше ми повідомляли про те, що були розсекречені нові файли Епштейна, у яких, зокрема, згадувалася кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт.

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