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Помер Гаральд V: що відомо про смерть короля Норвегії

Марина Слизовська 28 Серпня 2026, 12:00 3 хв.
помер гаральд v
Про смерть Гаральда V сьогодні зранку повідомила королівська родина Норвегії Фото Getty Images

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