Всему голова? Какой хлеб самый полезный и как его выбрать — советы диетолога

Украинцы издавна почитают хлеб. Сейчас количество сортов хлеба увеличивается — развивается рецептура и способы выпечки. Диетолог Натали Мокари рассказала, какой хлеб самый полезный — смотри в материале.
Хлеб являлся основой питания наших предков. Они никогда не отказывались от него из-за мыслей о лишнем весе или негативном влиянии на здоровье.
Древний хлеб был даже более полезным, чем некоторый сейчас. Потому что его пекли из цельнозерновой муки. С прогрессом человечества в очищении зерна начала появляться белая мука, менее полезна для здоровья.
Какой хлеб выбирать, чтобы он был полезен и можно было есть даже тем, кто на диете?
В первую очередь, хлеб должен быть из цельного зерна, тогда он может стать частью сбалансированной диеты.
Содержащиеся в нем углеводы имеют решающее значение для хорошего здоровья, — рассказывает диетолог.
Содержащиеся в нем углеводы имеют решающее значение для хорошего здоровья, — рассказывает диетолог.
Согласно исследованиям, две – три порции хлеба из цельного зерна в день могут предотвратить диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, колоректальный рак, рак поджелудочной железы и желудка.
А углеводы, которых многие боятся, нужны нам, чтобы функционировать. Углеводы — это пища для мозга. Проследи, что всякий раз, когда у тебя нет углеводов, чувствуешь не так много энергии, — уверяет Натали Мокари.
А углеводы, которых многие боятся, нужны нам, чтобы функционировать. Углеводы — это пища для мозга. Проследи, что всякий раз, когда у тебя нет углеводов, чувствуешь не так много энергии, — уверяет Натали Мокари.
Каждый выбирает хлеб по своему вкусу. Однако если ты ищешь самый полезный, диетолог советует обращать внимание на то, с чем ты его ешь и как часто.
Какой хлеб выбирать, чтобы быть здоровым:
Не стоит выбирать специальный диетический или низкоуглеводный хлеб, ведь в него добавляют много ненужных ингредиентов, чтобы сделать вкусным.
Диетолог советует есть хлеб на завтрак и обед вместе с яйцами, авокадо или арахисовым маслом. На ужин можно объединить кусок хлеба с салатом, в котором есть белок.
А если хлеб ты ешь только в сэндвичах, ранее мы рассказывали, как сделать полезные бутерброды — советы диетолога.
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