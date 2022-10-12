Всему голова? Какой хлеб самый полезный и как его выбрать — советы диетолога

Украинцы издавна почитают хлеб. Сейчас количество сортов хлеба увеличивается — развивается рецептура и способы выпечки. Диетолог Натали Мокари рассказала, какой хлеб самый полезный — смотри в материале.

В чем польза хлеба

Хлеб являлся основой питания наших предков. Они никогда не отказывались от него из-за мыслей о лишнем весе или негативном влиянии на здоровье.

Древний хлеб был даже более полезным, чем некоторый сейчас. Потому что его пекли из цельнозерновой муки. С прогрессом человечества в очищении зерна начала появляться белая мука, менее полезна для здоровья.

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Какой хлеб выбирать, чтобы он был полезен и можно было есть даже тем, кто на диете?

В первую очередь, хлеб должен быть из цельного зерна, тогда он может стать частью сбалансированной диеты.

Содержащиеся в нем углеводы имеют решающее значение для хорошего здоровья, — рассказывает диетолог.

Согласно исследованиям, две – три порции хлеба из цельного зерна в день могут предотвратить диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, колоректальный рак, рак поджелудочной железы и желудка.

А углеводы, которых многие боятся, нужны нам, чтобы функционировать. Углеводы — это пища для мозга. Проследи, что всякий раз, когда у тебя нет углеводов, чувствуешь не так много энергии, — уверяет Натали Мокари.

Какой хлеб самый полезный — советы диетолога

Каждый выбирает хлеб по своему вкусу. Однако если ты ищешь самый полезный, диетолог советует обращать внимание на то, с чем ты его ешь и как часто.

Какой хлеб выбирать, чтобы быть здоровым:

Из цельного зерна пшеницы — содержит витамины и клетчатку, полезный для людей с резистентностью к инсулину. На закваске — для тех, кто заботится о кишечнике. Закваска ферментирует глютен, который затем легче усваивается. Хлеб с семенами — если хочешь получать большее количество клетчатки.

Не стоит выбирать специальный диетический или низкоуглеводный хлеб, ведь в него добавляют много ненужных ингредиентов, чтобы сделать вкусным.

Диетолог советует есть хлеб на завтрак и обед вместе с яйцами, авокадо или арахисовым маслом. На ужин можно объединить кусок хлеба с салатом, в котором есть белок.

А если хлеб ты ешь только в сэндвичах, ранее мы рассказывали, как сделать полезные бутерброды — советы диетолога.

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