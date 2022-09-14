Бутерброды бывают полезными! Пять правил от диетолога

Перерыв на обед иногда выглядит, как одна из глав утопической истории о работе, где хватает времени на все необходимое. При этом в реальном мире часто приходится быстро готовить бутерброд и продолжать работать.

А кто-то действительно любит быстрые приемы пищи, хотя они не всегда хорошо влияют на здоровье, особенно на процессы пищеварения.

Поэтому диетолог Светлана Фус поделилась, как сделать бутерброд полезным и сэкономить свое драгоценное время.

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Главные правила полезного бутерброда

Основа каждого бутерброда — это хлеб, поэтому его выбор очень важен. Лучшим вариантом будет хлеб из цельнозерновой муки, содержащей немало полезных микроэлементов и витаминов.

Также за питательность бутерброда отвечают белки, поэтому важно добавить в свое быстрое блюдо мясо, рыбу или птицу. Лучше, чтобы они были в отварном или запеченном виде.

А вот компонент, который совсем не стоит добавлять в бутерброд — это магазинные соусы или майонез. Если хочется разбавить вкусовую палитру, можно использовать немного горчицы или смешать зелень и авокадо.

Кроме того, прекрасно дополнят бутерброд овощи и зелень. Они придадут ощущение сочности блюду и помогут лучше насытить организм.

Порадовать свои вкусовые рецепторы можно с помощью пряной зелени, но стоит все же придерживаться золотой середины, чтобы блюдо получилось гармоничным.

Помни, что на ночь есть бутерброд не стоит, поскольку твой желудок порадуется и получит больше пользы от горячего ужина.

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