Где лучше размещать телефон, ключи и кошелек в бананке PUMA

Небольшая сумка удобна только тогда, когда вещи внутри не мешают друг другу. Среди моделей PUMA бананки мужские подходят для телефона, документов, ключей и кошелька без лишнего объема. Правильное размещение помогает быстрее доставать нужное и защищает поверхности вещей от царапин.

Телефон лучше держать отдельно от ключей

Экран смартфона легко поцарапать металлической связкой ключей. Если бананка PUMA имеет внутренний или задний карман, телефон лучше положить именно туда. Отдельное отделение также не дает ему свободно двигаться внутри во время ходьбы.

В моделях без дополнительного кармана смартфон можно разместить ближе к телу, а ключи — в противоположной части основного отделения. Не стоит класть между ними мелкие монеты или металлические аксессуары.

Кошелек должен оставаться доступным

Если картой или наличными пользуются несколько раз в течение дня, кошелек лучше расположить ближе к молнии. В бананке PUMA не придется каждый раз доставать телефон или другие вещи, чтобы найти его.

Для компактного аксессуара практичнее небольшой кошелек или кардхолдер. Большая модель занимает значительную часть внутреннего пространства и может давить на смартфон.

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Как распределить мелкие вещи

Даже в небольшой бананке порядок имеет значение. Чаще всего внутри нужно разместить несколько предметов, которые отличаются по размеру и материалу. Удобная схема для PUMA может быть такой:

телефон — во внутреннем или заднем кармане;

кошелек — ближе к основной молнии;

ключи — в отдельном отделении или сбоку от других вещей;

наушники — в небольшом кармане, где они не запутываются с ключами.

Такое распределение сокращает время на поиск нужной вещи. Оно также уменьшает контакт металлических предметов с экраном телефона и банковскими картами.

Почему количество карманов имеет значение

Больше отделений не всегда означает более удобную бананку. Для трех-четырех основных вещей часто достаточно одного большого отсека и одного дополнительного кармана. Если карманов слишком много, мелкие предметы приходится искать уже между самими отделениями.

У PUMA есть бананки разного размера и внутренней организации. Для ежедневного использования лучше ориентироваться на то, что реально носится с собой, а не брать большую модель с запасом.

На официальном сайте PUMA можно посмотреть мужские бананки разной вместимости и конструкции и оформить заказ онлайн. А если нужно оценить размер и расположение карманов вживую, аксессуары представлены в фирменных магазинах бренда в Киеве и других городах Украины.