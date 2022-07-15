Россияне потеряли наступательный потенциал, поэтому прибегают к ракетному геноциду — Жданов о ситуации на фронте

Россияне пытаются наступать в направлении Верхнекаменского и Каменки Донецкой области. Также враг активно обстреливает Краматорск и Харьковскую область.

А вчера, 15 июля, мир шокировали последствия ракетных обстрелов в Николаеве, Виннице, Запорожье и других городах Украины.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире телеканала FreeDOM о том, с чем связана такая жестокость, а также чего ждать от новостей на передовой в ближайшее время.

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Ракетный геноцид Украины

Ужасный российский террор развернулся на всю украинскую территорию. Он направлен на мирное население с целью запугивания и подрыва боевого духа украинцев.

К сожалению, к ракетному геноциду Россия прибегает в последнее время регулярно, потому что нет никаких военных побед. Они хотят получить какие-то политические преференции, — объясняет Жданов.

Это также может быть связано с переговорами России и Украины в Стамбуле при посредничестве Турции и ООН. Вопрос экспорта украинского зерна стоит остро, а захватчики хотят напугать нас и заставить пойти на политические уступки.

— Россия требует доступа к нашим портам, чтобы контролировать загрузку судов, и хочет перемирия на момент отгрузки и вывоза зерна.

А ведь вы понимаете, что 20 млн тонн можно вывозить месяц. А России очень необходимо сейчас перемирие, потому что они потеряли наступательный потенциал, — говорит эксперт.

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Помогли рашистам потерять пыл ВСУ, которые точечно уничтожают склады с боеприпасами россиян на временно оккупированных территориях.

Поэтому в ближайшие дни можно ожидать уменьшения огневой интенсивности захватчиков.

Некоторые говорят, что Россия теперь будет переносить склады за 70 км от линии фронта, чтобы уберечь их от налетов нашей артиллерии.

Однако это очень усложнит логистику захватчиков и может повлиять на боеспособность их частей на передовой.

Еще к потере наступательного потенциала добавьте боеприпасный голод, тогда у нас появляется возможность проводить контратаки на отдельных участках фронта, — уверяет Жданов.

По его словам, изменение ситуации на передовой следует ожидать уже в течение этой и следующей недель.

Полное интервью смотри в видео.

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