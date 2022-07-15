Украина

Россияне потеряли наступательный потенциал, поэтому прибегают к ракетному геноциду — Жданов о ситуации на фронте

Елена Яковлева, редактор сайта 15 июля 2022, 11:12
Олег Жданов про ситуацію на фронті 15.07.2022

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Россияне потеряли наступательный потенциал, поэтому прибегают к ракетному геноциду — Жданов о ситуации на фронте
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Киевская область восстанавливает инфраструктуру – кто получит первое жилье от государства?
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 15 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 15 июля
Больше видео
сімейна пара прихистила у себе сотні собак та котів
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