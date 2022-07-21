Мир

Пока Россия убивает, Америка — спасает. Историческое выступление Елены Зеленской в Конгрессе США

Елена Яковлева, редактор сайта 21 июля 2022, 12:00
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