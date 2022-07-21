Пока Россия убивает, Америка — спасает. Историческое выступление Елены Зеленской в Конгрессе США

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед двумя палатами Конгресса в ходе своего визита в США.

Это первый в истории случай, когда жена иностранного лидера получила возможность высказаться перед конгрессменами. Они встречали и провожали Зеленскую, аплодируя стоя.

Хочу обратиться к вам не как первая леди, а как дочь и мать. Ведь какие бы должности ни занимали, мы всегда остаемся прежде всего частью своей семьи, — сказала супруга президента.

Она рассказала о трагических историях и показала фото людей, пострадавших из-за российской войны: девочки Лизы из Винницы, погибших детей в Николаеве и Одессе, убитых в торговом центре в Кременчуге и других.

— С начала войны Россия выпустила по Украине уже 3000 разных крылатых ракет. Но чтобы разрушить чью-то семью, не нужно даже ракеты — хватает маленького осколка.

Это такие голодные игры России — охота на мирных людей в мирных городах Украины, — отметила Зеленская.

Она поблагодарила граждан США за всю поддержку, которую они оказывают Украине. Однако подчеркнула, что война продолжается.

Соединенные Штаты могут помочь остановить террор против украинцев, ведь “пока Россия убивает, Америка — спасает”.

Я у вас прошу вещь, которую я никогда не хотела бы просить. Я прошу у вас оружие! Оружие не для того, чтобы нести войну на чужую землю, а чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живыми.

Я прошу у вас системы противовоздушной обороны, чтобы ракеты не убивали детей в их колясках. Чтобы они не разрушали детские комнаты и целые семьи, — отметила Зеленская.

Она выразила надежду, что присутствующие в зале услышали ее обращение и примут соответствующие решения в ближайшее время.

Смотри полное выступление Зеленской в ​​Конгрессе США.

За короткий период использования американских систем HIMARS украинцы уничтожили немало вражеских логистических объектов и складов. Однако этого недостаточно, чтобы пойти в контрнаступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, сколько HIMARS нужно Украине.

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