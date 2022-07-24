Україна

Війна жіночого роду: скільки жінок зараз боронить Україну в армії

Вікторія Мельник, практикантка сайту 24 Липня 2022, 15:37
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