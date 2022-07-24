Війна жіночого роду: скільки жінок зараз боронить Україну в армії

Україна давно вирвалася із лап гендерних стереотипів, тож тепер нікого не здивуєш заявою про жіночу службу в Збройних силах України. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час участі у Другому міжнародному Саміті перших леді та джентльменів заявила: наше протистояння не було б таким ефективним без жінок у складі ЗСУ.

Вона наголосила, що зараз спостерігається не аби яке збільшення військовослужбовиць на усіх рівнях та категоріях військової справи.

У лавах ЗСУ нині перебуває понад 50 тисяч жінок-військовослужбовиць, з них близько 5 тисяч — несуть службу на передовій лінії фронту.

Скільки жінок приєдналося о ЗСУ після 24 лютого?

З початку повномасштабної війни до армії вступило 7 тисяч жінок. Ще у жовтні 2021 року ЗСУ налічували 31 тисячу військовослужбовиць. Зараз у ЗСУ їх 38 тисяч, а ще близько 12 тисяч — цивільні жінки, що вступили до армії України.

— У нас було два сплески збільшення кількості жінок у ЗСУ: перший раз — це 2014 рік, другий — 2022-й. Це такий характер української жінки. Вона сама заходить у Збройні сили та займає там своє почесне місце, — ділиться Ганна Маляр.

За цифрами Україна має один з найбільших показників кількості жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО.

Якщо ж раніше в Україні діяло обмеження на військову роботу для жінок, то тепер жінка може виконувати завдання та займати таке ж звання, як і чоловіки-військовослужбовці.

Єдина проблема, яка й досі існує в українському війську — умови перебування не пристосовані для жінок. Але Маляр запевнила: Міноборони взяли прямий курс на покращення цієї ситуації та організації простору для жіночого складу навіть у воєнних умовах.

Звертаючись до всіх жінок, що сьогодні воюють за існування України, Маляр наголосила: низький уклін для кожної такої жінки від усіх, хто зараз залишається в тилу.

А про Другий міжнародний Саміт перших леді та джентльменів ми розповідали тобі раніше — читай, для чого цей захід існує та де його можна переглянути.

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